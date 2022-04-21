Глава РФ Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны Мариуполя (Донецкая область). Речь идет о позициях украинских военных на заводе Азовсталь в окруженном российскими захватчиками городе.

Такое заявление прозвучало на его встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, о деталях которой проинформировали в пресс-службе Кремля.

Шойгу отчитался хозяину Кремля, что Мариуполь якобы полностью под контролем войск РФ и боевиков террористического образования “ДНР”. На встрече с Путиным глава минобороны РФ утверждал, что украинские военные заблокированы в промзоне завода Азовсталь, и для штурма их позиций “нужно около трех-четырех дней”.

В ответ Путин заявил, что “считает нецелесообразным” штурм промышленной зоны Мариуполя. В то же время хозяин страны-агрессора приказал блокировать территорию, где находятся украинские войска. Этот приказ Путин мотивировал якобы “заботой” о “сохранении жизни и здоровья” российских захватчиков.

– Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить… Не надо лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, – объявил Путин.

Стоит отметить, что, несмотря на рапорты Шойгу, украинские военные продолжают оказывать сопротивление в заблокированном Мариуполе. Как проинформировали в полку Азов, несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские военные за последние двое суток уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР.

А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя заявление Кремля, обратил внимание, что Путин отдал приказ о полной осаде Азовстали, где находятся не только украинские военные, но и мирные граждане.

– Штурм Азовстали. Следует обратить внимание, что слова Путина (если уж им верить) говорят не об отмене штурма, как такового. А о полной осаде. По сути, ситуация для наших защитников и гражданских в Азовстали не изменится. Здесь только желание Путина хоть как-то на фоне разрушенного города отчитаться о победе, которой нет, — подчеркнул Андрющенко.

Как известно, в последние дни в Мариуполе российские захватчики наносили удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь. Кроме того, войска РФ из артиллерии и танков хаотично обстреливали жилой сектор Левобережного района.

Служба безопасности Украины перехватила переговоры российских оккупантов, из которых стало известно, что РФ хочет полностью уничтожить металлургический завод Азовсталь (“сравнять все с землей”).

19 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламар проинформировал, что завод Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью. Он уточнил, что войска РФ сбрасывают на завод мощные бомбы, а под завалами находится очень много людей.

20 апреля оккупанты сорвали гуманитарный коридор из Мариуполя. Как сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, эвакуацию мирного населения из города попытаются продолжить сегодня.

Источник: Полк Азов, Петр Андрющенко, Пресс-служба Кремля