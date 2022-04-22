Жителям южных областей Украины, а именно Херсонской и Запорожской следует очень внимательно следить за тем, какие данные они предоставляют оккупантам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 21 апреля.

— Призываю жителей южных областей, Запорожская, Херсонская, внимательно, очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам. Если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить паспортные данные, то знайте — это не для того, чтобы помочь вам, не для того, чтобы просто переписать людей, живущих на определенной территории и не для того, чтобы оказать вам гуманитарную помощь. Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле референдум. Если поступит команда из Москвы — устроить такое представление. Будь осторожен! Никакие ХНР не пройдут, — подчеркнул президент Зеленский.

Он добавил, что Россия хочет новых аннексий, это приведет лишь к санкционным ударам по РФ.

Ранее сообщения о так называемых “референдумах” звучали от захватчиков в оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей, в частности Херсоне, Мелитополе, Энергодаре и других.

Кроме того, оккупационные войска РФ объявили о “мобилизации” в ряды российских захватнических войск в некоторых городах Украины. Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как поступить, если в вашем населенном пункте враг объявляет так называемую “мобилизацию”.

Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что РФ хочет провести принудительную “мобилизацию” не только на оккупированных территориях Херсона, но и на территории Запорожской области.