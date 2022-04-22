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Факти / Україна

Зеленський застеріг мешканців півдня від розголошення особистих даних окупантам

Ілля Нежигай редактор стрічки
Володимир Зеленський

Мешканцям південних областей України, а саме Херсонської та Запорізької, слід дуже уважно стежити за тим, які дані вони надають окупантам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 21 квітня.

– Закликаю мешканців південних областей, Запорізька, Херсонська, уважно, дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. Якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити паспортні дані, то знайте — це не для того, щоб вам допомогти, не для того, щоб просто переписати людей, які живуть на певній території і не для того, щоб дати вам гуманітарну допомогу. Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі референдум. Якщо надійде команда з Москви — влаштувати таку виставу. Будь обережні! Жодні ХНР не пройдуть, — наголосив президент Зеленський.

Він додав, що Росія хоче нових анексій, то це призведе лише до санкційних ударів по РФ.

Раніше повідомлення про так звані “референдуми” звучали від загарбників в окупованих містах Херсонської та Запорізької областей, зокрема Херсоні, Мелітополі, Енергодарі та інших.

Крім того, окупаційні війська РФ оголосили про “мобілізацію” до лав російських загарбницьких військ у деяких містах України. Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, як діяти, якщо у вашому населеному пункті ворог оголошує так звану “мобілізацію”.

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що РФ хоче провести примусову “мобілізацію” не тільки на окупованих територіях Херсонщини, але й на території Запорізької області.

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