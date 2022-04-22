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Факты / Украина

Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 22.04.2022

Татьяна Забожко редактор ленты
карта бойових дій 21 квітня 2022

За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

Читайте:

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • Красные участки – захвачены российскими войсками.
  • Зеленые участки – территории, откуда российские войска были выбиты.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Читайте: Карта воздушных тревог в Украине в режиме онлайн

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Условные обозначения на карте:

Красные точки — последние события

Серые точки — более ранние

Справа есть панель, в которой доступен поиск по описанию.

Точки — наземные операции

Иконка — воздушные удары

Карта боевых действий в Украине от британской разведки с начала вторжения России в Украину

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

 

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Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

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