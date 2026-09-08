Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 8 сентября 2026 – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 181 боевое столкновение. Враг нанес 62 авиационных удара, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5506 дронов-камикадзе и произвел 1469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 8 сентября 2026
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