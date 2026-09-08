По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 181 боевое столкновение. Враг нанес 62 авиационных удара, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5506 дронов-камикадзе и произвел 1469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 8 сентября 2026

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