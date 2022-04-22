По состоянию на пятницу, 22 апреля, на металлургическом заводе Азовсталь в Мариуполе (Донецкая область) находится около 1 тыс. мирных жителей. Однако страна-агрессор Россия открыла коридор только для сдачи украинских военных в плен.

Об этом проинформировала в разъяснении для международных журналистов вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она уточнила, что украинская сторона настаивает на открытии гуманитарного коридора для эвакуации с Азовстали женщин, детей и пожилых людей.

– На Азовстали находятся наши военные и около 1 тыс. наших гражданских. Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Поскольку наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор с Азовстали, – подчеркнула Верещук.

Она отметила, что российская сторона отказывается открывать гуманитарный коридор с Азовстали для мирных жителей. Захватчики цинично делают вид, что якобы не понимают разницы между коридором для сдачи военных в плен и коридором для эвакуации гражданских.

– Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных, – добавила Верещук.

Министр обратила внимание международных журналистов, что некоторые так называемые официальные российские спикеры откровенно врут, утверждая, что гуманитарный коридор якобы открыт, а мирные жители Мариуполя не хотят им воспользоваться.

В связи с этим Верещук подчеркнула, что международные СМИ должны понимать правду: российские захватчики боятся штурмовать завод Азовсталь и в то же время цинично не выпускают оттуда гражданских, пытаясь тем самым оказывать давление на украинских военных.

Кроме того, Верещук в очередной раз призвала мировых лидеров и международное сообщество приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора с Азовстали.

Как известно, в течение последних дней войска РФ наносили удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь, где находятся в укрытии сотни мирных людей.

Служба безопасности Украины перехватила переговоры российских захватчиков, свидетельствующие о том, что РФ решила полностью уничтожить завод (“сравнять все с землей”).

Накануне в пресс-службе Кремля обнародовали разговор Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Во время этой встречи хозяин Кремля якобы приказал отменить штурм завода Азовсталь и взять промышленную зону Мариуполя в осаду. Несмотря на это, войска РФ не прекратили жестокие обстрелы Азовстали.

Как объяснил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские захватчики поняли, что не смогут захватить Азовсталь. Поэтому Кремль и объявил о якобы “отказе” от штурма завода.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Ирина Верещук