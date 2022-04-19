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Факты / Украина

Оккупанты готовят 3-тонные авиабомбы, чтобы сравнять с землей Азовсталь — СБУ

Марта Бондаренко редактор ленты
Азовсталь

Служба безопасности Украины (СБУ) получила очередные перехваты разговоров российских оккупантов, из которых стало известно, что Россия хочет полностью уничтожить металлургический завод Азовсталь.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Ждем тут “сюрпризы” от России — трехтонные. Там будем писец просто. Сказали сравнять все с землей. Та что — бьют, бьют, выбивают, а они… Фронтовые самолеты будут прилетать. Азовсталь же лупят авиаударами… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет, — говорит оккупант.

На что его жена спрашивает, как тогда быть мирному населению. Российский военный отвечает, что все “кто хотел уехать — уехали, а остались только патриоты и сильно умные”.

По его словам, российская армия уже третий день Лисичанск стирает с лица земли.

— Та уже надоело. Сколько можно, блин! Все равно все будет разрушено, разбито. Все равно ничего не останется, — спокойно отвечает оккупант.

В СБУ отмечают, что на аудиозаписи ростовский командир взвода захватчиков, находящийся в четырех километрах от Азовстали.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские захватчики наносят удары сверхмощными бомбами по Азовстали.

Армия РФ из артиллерии и танков хаотично обстреливает жилищный сектор Левобережного района.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в регионах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: СБУ

Фото: УНИАН

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