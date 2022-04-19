Служба безопасности Украины (СБУ) получила очередные перехваты разговоров российских оккупантов, из которых стало известно, что Россия хочет полностью уничтожить металлургический завод Азовсталь.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Ждем тут “сюрпризы” от России — трехтонные. Там будем писец просто. Сказали сравнять все с землей. Та что — бьют, бьют, выбивают, а они… Фронтовые самолеты будут прилетать. Азовсталь же лупят авиаударами… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет, — говорит оккупант.

На что его жена спрашивает, как тогда быть мирному населению. Российский военный отвечает, что все “кто хотел уехать — уехали, а остались только патриоты и сильно умные”.

По его словам, российская армия уже третий день Лисичанск стирает с лица земли.

— Та уже надоело. Сколько можно, блин! Все равно все будет разрушено, разбито. Все равно ничего не останется, — спокойно отвечает оккупант.

В СБУ отмечают, что на аудиозаписи ростовский командир взвода захватчиков, находящийся в четырех километрах от Азовстали.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские захватчики наносят удары сверхмощными бомбами по Азовстали.

Армия РФ из артиллерии и танков хаотично обстреливает жилищный сектор Левобережного района.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в регионах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.