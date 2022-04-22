Станом на п’ятницю, 22 квітня, на металургійному заводі Азовсталь у Маріуполі (Донецька область) перебуває близько 1 тис. мирних жителів. Однак країна-агресор Росія відкрила коридор лише для здачі українських військових у полон.

Про це поінформувала в роз’ясненні для міжнародних журналістів віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона уточнила, що українська сторона наполягає на відкритті гуманітарного коридору для евакуації з Азовсталі жінок, дітей та людей похилого віку.

– На Азовсталі перебувають наші військові та приблизно 1 тис. наших цивільних. Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, – наголосила Верещук.

Вона зазначила, що російська сторона відмовляється відкривати гуманітарний коридор з Азовсталі для мирних жителів. Загарбники цинічно вдають, що начебто не розуміють різниці між коридором для здачі військових у полон та коридором для евакуації цивільних.

– Все вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових, – додала Верещук.

Міністр звернула увагу міжнародних журналістів, що деякі так звані офіційні російські спікери відверто брешуть, стверджуючи, що гуманітарний коридор начебто відкрито, а мирні жителі Маріуполя не хочуть ним скористатися.

У зв’язку з цим Верещук наголосила, що міжнародні ЗМІ повинні розуміти правду: російські загарбники бояться штурмувати завод Азовсталь і водночас цинічно не випускають звідти цивільних, намагаючись тим самим чинити тиск на українських військових.

Крім того, Верещук вчергове закликала світових лідерів і міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з Азовсталі.

Як відомо, протягом останніх днів війська РФ завдавали ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь, де перебувають в укритті сотні мирних людей.

Служба безпеки України перехопила переговори російських загарбників, які свідчать про те, що РФ вирішила повністю знищити завод (“зрівняти все із землею”).

Напередодні в пресслужбі Кремля оприлюднили розмову Володимира Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Під час цієї зустрічі господар Кремля начебто наказав скасувати штурм заводу Азовсталь та взяти промислову зону Маріуполя в облогу. Попри це, війська РФ не припинили жорстокі обстріли Азовсталі.

Як пояснив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, російські загарбники зрозуміли, що не зможуть захопити Азовсталь. Через це Кремль і оголосив про начебто “відмову” від штурму заводу.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Ірина Верещук