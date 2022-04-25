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Факты / Мир

Усомнившегося в преступлениях РФ в Украине экс-мэра Дюссельдорфа пригласили приехать с визитом

Анастасия Гевко редактор ленты
Усомнившегося в преступлениях РФ в Украине экс-мэра Дюссельдорфа пригласили приехать с визитом

Член провластной Социал-демократической партии Германии, бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель в своем блоке усомнился в преступлениях Российской Федерации в Украине и раскритиковал украинского посла Андрея Мельника.

Так, по данным Der Westen, в своей колонке под названием “Довольно, господин Мельник”, Гейзель назвал посла Украины в Германии “пиар-профессионалом” и раскритиковал политику Запада по Украине в контексте противостояния российской агрессии.

Он, в частности, сказал, что заявления украинского посла о том, что РФ ведет войну на уничтожение в Украине, якобы не соответствуют действительности, поскольку он считает ненадежным доверять “словам жертвы войны, то есть Украины”.

Кроме того Гейзель не верит в то, каковы реальные масштабы разрушений украинских городов. В качестве примера он привел Мариуполь.

– Неужели Мариуполь действительно уничтожен на 90%. Фото, которые мы видим, ужасные. Но разве они не всегда об одном и том же (месте в городе, – Ред.)? – написал экс-мэр.

Кроме того, он считает некорректными заявления Украины о геноциде со стороны России после событий в Буче.

– Разве украинская риторика в конце концов не банализирует военные преступления в Сребренице, Сонгми, Бабьем Яру, а еще ночные бомбардировки Дрездена, в которых погибли где-то 30 тысяч человек? – пишет Гейзель.

В заключении своей колонки он усомнился и в необходимости предоставления Украине военной помощи, так как по его мнению Украина “вероятно, не сможет выиграть”.

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– Это же будет равнозначно беспрецедентному унижению России, а одна лишь национальная гордость России не позволит допустить такой сценарий любой ценой с использованием всех средств, – аргументировал немецкий политик.

В Der Westen отметили, что сообщение политика раскритиковали сразу и однопартийцы, и политические оппоненты Гейзеля. 

Так, Мона Нойбаур от Партии зеленых назвала сообщение Гайзеля “самой жалкой вещью, которую она читала за длительное время”.

В Офисе президента Украины, реагируя на заявления экс-мэра Дюссельдорфа, предложили ему приехать с визитом, чтобы увидеть все своими глазами.

– Думаю, господин Гайзель может приехать и задать вопрос мужчине, потерявшему семью в Одессе (фото), родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя, – написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter.

Он добавил, что видимо, это просто удобно – “закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит”.

– Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам следует подумать, не придется ли извиняться за них их внукам, – резюмировал замглавы ОП.

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