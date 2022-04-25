Ексмера Дюссельдорфа, який засумнівався в злочинах РФ, запросили в Україну

Член провладної Соціал-демократичної партії Німеччини, колишній мер Дюссельдорфа Томас Гайзель у своєму блоці засумнівався у злочинах Російської Федерації в Україні та розкритикував українського посла Андрія Мельника.

Так, за даними Der Westen, у своїй колонці під назвою “Досить, пане Мельник”, Гейзель назвав посла України в Німеччині “піар-професіоналом” і розкритикував політику Заходу щодо України в контексті протистояння російській агресії.

Він, зокрема, сказав, що заяви українського посла про те, що РФ веде війну на знищення в Україні, нібито не відповідають дійсності, оскільки вважає ненадійним довіряти “словам жертви війни, тобто Україні”.

Крім того, Гейзель не вірить у те, які реальні масштаби руйнувань українських міст. Як приклад він навів Маріуполь.

– Невже Маріуполь справді знищено на 90%. Фото, які бачимо, жахливі. Але хіба вони не завжди про те саме (місце в місті, – Ред.)? – написав ексмер.

Крім того, він вважає некоректними заяви України щодо геноциду з боку Росії після подій у Бучі.

– Хіба українська риторика врешті-решт не баналізує військові злочини у Сребрениці, Сонгмі, Бабиному Яру, а ще нічні бомбардування Дрездена, в яких загинуло десь 30 тисяч людей? – пише Гейзель.

Наприкінці своєї колонки він засумнівався і в необхідності надання Україні військової допомоги, оскільки, на його думку, Україна “ймовірно, не зможе виграти”.

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– Це ж буде рівнозначно безпрецедентному приниженню Росії, а національна гордість Росії не дозволить допустити такий сценарій за будь-яку ціну з використанням усіх коштів, – аргументував німецький політик.

У Der Westen зазначили, що повідомлення політика розкритикували одразу і однопартійці, і політичні опоненти Гейзеля.

Так, Мона Нойбаур від Партії зелених назвала повідомлення Гайзеля “найжалюгіднішою річчю, яку вона читала за тривалий час”.

В Офісі президента України, реагуючи на заяви ексмера Дюссельдорфа, запропонували йому приїхати з візитом, щоб побачити все на власні очі.

– Думаю, пан Гайзель може приїхати та поставити питання чоловікові, який втратив сім’ю в Одесі (фото), батькам зґвалтованої дівчинки з Бучі чи біженцям із Маріуполя, – написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у себе у Twitter.

Він додав, що, мабуть, це просто зручно – “заплющити очі і вдавати, що нічого не відбувається”.

– Ізолюватися від новин у затишному міхурі. Особливо коли російські гроші довго гріли кишеню. Думаю, окремим політикам слід подумати, чи не доведеться вибачатися за них їхнім онукам, – резюмував заступник глави ОП.

Екс-мер Дюссельдорфа @Thomas_Geisel ставить під сумнів воєнні злочини ???????? й питає, чи можна довіряти новинам з ????????. Думаю, пан Гейзель може приїхати й поставити питання чоловіку, який втратив родину в Одесі (фото), батькам зґвалтованої дівчинки з Бучі чи біженцям з Маріуполя. (1/2) pic.twitter.com/YD7NswPYQz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022