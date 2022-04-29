По истечению действующих годовых контрактов с 1 мая газ для бытовых потребителей в Украине не подорожает. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. До 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, отдельным решением правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положений в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

— Тарифы не должны расти, – добавил Денис Шмыгаль.

В то же время премьер призвал украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность осуществлять ремонты и платить заработные платы работникам.