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Факти / Україна

До 8 грн за куб: із 1 травня газ не здорожчає

Олексій Савіцький Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
ціна на газ тарифи

Після закінчення чинних річних контрактів з 1 травня газ для побутових споживачів в Україні не здорожчає. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. До 8 грн за куб, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, – наголосив глава уряду.

Крім того, окремим рішенням уряд рекомендує місцевим органам влади і комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного станів в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

– Тарифи не мають зростати, – додав Денис Шмигаль.

Водночас прем’єр закликав українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби в підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам.

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Фото: Depositphotos

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