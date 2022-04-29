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Факты / Украина

“Хочу вырезать свастику на их телах”: СБУ обнародовала разговор оккупанта с матерью

Наташа Тарчевська редактор ленты
“Хочу вырезать свастику на их телах”: СБУ обнародовала разговор оккупанта с матерью

Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент перехваченного телефонного разговора оккупанта со своей матерью.

Контрактник из российской глубинки с украинской фамилией Иван Клименко рассказал, что буквально “мечтает” о том, чтобы Украина была уничтожена.

– Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть, – заявил он.

Кроме того, оккупант признался, что собирается “вырезать свастику” на телах погибших украинцев.

Представители СБУ нашли его страницы в соцсетях: на одной из фотографий Иван Клименко позирует в военной форме, на другой – нацистская символика.

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– Он служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что эта дивизия – так называемая элита Вооруженных сил РФ и всегда участвует в военных парадах в Москве.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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