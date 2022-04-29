“Хочу вирізати свастику на їхніх тілах”: СБУ оприлюднила розмову окупанта з матір’ю

Служба безпеки України оприлюднила фрагмент перехопленої телефонної розмови окупанта зі своєю матір’ю.

Контрактник із російської глибинки з українським прізвищем Іван Клименко розповів, що буквально “мріє” про те, аби Україна була знищена.

– Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть, – заявив він.

Крім цього, окупант зізнався, що збирається “вирізати свастику” на тілах загиблих українців.

Представники СБУ знайшли його сторінки у соцмережах: на одній зі світлин Іван Клименко позує у військовій формі, на іншій – нацистська символіка.

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– Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що ця дивізія – так звана еліта Збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у Москві.