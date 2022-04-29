Когда закончится война — сколько у России ресурсов на продолжение военного вторжения в Украину, ударит ли Кремль ядерным, химическим или другим оружием массового уничтожения? В случае, если ударит — как ответит Запад? Неужели Путину все сойдет с рук? Или нет?

Например, Украина сейчас получает беспрецедентную поддержку — и военную, и политическую, и дипломатическую. Кремль обложили санкциями намного более мощными, чем Северную Корею. Но тем не менее, десятки тысяч людей, мирных людей, уже погибли в Мариуполе. Украинский Херсон в оккупации, а все другие города не спят из-за воздушных тревог и ракетных ударов.

А может, в расстрельном списке агрессора и другие государства — Молдова, Грузия, Польша, страны Балтии? Кто знает. И как отреагирует на возможные дальнейшие бесчинства России цивилизованный мир.

Об этом мы поговорили с американским экспертом, человеком, который профессионально анализирует глобальные процессы на континенте, который знает, чем заканчиваются войны и насколько эффективно работают международные организации, директором центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричардом Вайцом.

— Спасибо, что согласились с нами поговорить онлайн о войне, которая сейчас идет в Украине. 9 февраля вы опубликовали аналитическую статью, в которой описали возможные сценарии, которые Россия может разыграть в Украине. Что вы теперь думаете? Насколько подтвердились ваши прогнозы?

— Они выбрали худший из возможных вариантов. Один из сценариев предполагал концентрацию сил и принуждение Украины к принятию определенных условий касательно Минских договоренностей и других вопросов. Они также пытались получить уступки от Запада относительно Европейского договора о безопасности, они выступали и против других вещей.

Related video

Была возможность того, что они совершат ограниченную интервенцию, чтоб усилить так называемые “Донецкую и Луганскую Народные Республики”. Еще было два очень дорогих сценария. Один — ослабить НАТО, напав на Украину, что было бы крайне сложно. А еще один — атаковать Украину, чтобы ослабить ее Вооруженные силы, что могло укладываться в так называемую политику “демилитаризации”, придуманную Владимиром Путиным.

Ее рациональный компонент заключается в том, что за последние восемь лет украинская армия становилась все сильнее и сильнее. Атаковать Украину они могли, чтобы спровоцировать войну и держать ее народ в страхе, что в любой момент они могут возобновить наступательные действия.

Но самый плохой сценарий, который мы видим сегодня. Массированное вторжение с целью захватить целую страну, свергнуть ее власть и, фактически, тем или иным способом превратить ее в союзную республику, как Беларусь, или как часть территории России, в любом случае, поместить всю страну под российский контроль. Это самый экстремальный сценарий, который вызывает наибольшее беспокойство, но который выглядел неправдоподобно. Вот тут я ошибся, они избрали именно его.

— Насколько этот сценарий успешен, по крайней мере в данный момент, какая ваша оценка? Они же решили, что попытаются взять под контроль всю страну.

— На данный момент можно выделить три фазы, как мне кажется. Первые две провалились. Первая полностью провалилась, вторая — по большей части, теперь идет третья фаза. Первая фаза — мне кажется, они поверили в собственную пропаганду, что украинское правительство слабо, что у него нет поддержки у народа, что они просто марионетки Запада, и если послать просто какое-то количество десантников, то можно почти без особых усилий взять всю страну.

Мы видели эту демонстрацию силы, показные ракетные удары, но главная задача операции была десантировать группы военных на аэродромах вокруг Киева и других городов. Они рассчитывали, что они просто станут мостами для последующих поставок всего необходимого, чтобы дальше захватить правительство, ключевые министерства, заменить реальную власть марионеточной, и что начнут управлять страной, как было в советское время. Эти все планы рухнули целиком.

Они переоценили собственные возможности, недооценили эффективность обороны Украины, также недооценили желание и стремление украинского народа сопротивляться. Они потеряли много десантников из-за отсутствия поддержки — они растянулись слишком далеко и чрезмерно рассредоточились… фактические этот сценарий рухнул в буквальном смысле за двое суток.

Затем они перешли ко второй фазе. Это такое массированное вторжение с нескольких сторон одновременно — с Севера, с Востока, а также до трех направлений с Юга, зависит, как их посчитать. Это позволило захватить некоторые территории, например, в районе Крыма, определенных успехов добились на Востоке, и на Севере были сначала некоторые успехи, но фактически это тоже быстро закончилось. Они слишком растянули маршрут подвоза всего необходимого и сами слишком рассредоточились…

А теперь мы наблюдаем третью фазу, которая заключалась в том, чтобы выйти с Севера, продолжить наступательные действия на Юге, но по-настоящему основная концентрация усилий все же на Востоке. Они пытаются захватить оставшуюся часть Донбасса. Эта фаза, я еще не знаю… То, что они провалили две предыдущие, еще ни о чем не говорит, но им точно предстоят огромные трудности.

— Путин и его военное руководство говорят, что “спецоперация”, как они это называют, состоит только из двух фаз, и это вторая.

— Я не знаю, они, может, не хотели делить первую. Может, они не считали военную, а рассчитывали на мирный захват, так что я не знаю. У них же подразделения Росгвардии ехали по стране без сопровождения, как будто они в России, не предполагая никакого сопротивления. Но я считаю, что сейчас третья фаза.

— Эта третья фаза, если принимать во внимание потери, которые несет Россия здесь, в Украине, как долго эта операция может продлиться? У них достаточно ресурсов?

— Это зависит от интенсивности и от сопротивления, с которым они столкнутся. Может, еще месяц они будут воевать. Затем им придется принимать тяжелые решения — будут ли они использовать призывников, готовы ли они оставить остальные свои фронты, привлекая столько сил на Западе.

Россия может увязнуть в тупике. Я думаю, к тому времени они должны будут каким-то образом укрепиться для ведения позиционной войны, которая требует меньше усилий. Может, им придется договориться о чем-то.

Но если они добьются прогресса, захватят значительную часть Донбасса и воспользуются моментом, но рассчитываю, что Украина продолжит… Как мы слышали недавно, некоторые предполагают, что они хотят дойти аж до Молдовы, чтоб соединить территории аж до Приднестровья.

— Да, теперь они заявляют, что им нужна полоса территории от Мариуполя до Приднестровья. Насколько это реалистично, с учетом всех размещенных на их пути украинских сил?

— Чего они хотят и чего они добьются — это вопрос. Конечно, они хотят захватить столько территории. Если они захватят всю Украину, то, наверное, отрежут Украину от Черного моря, получат сухопутный коридор к Молдове и так далее… Но это выглядит малореалистичным, с учетом того, что их успехи за последние месяцы на Юге ограничены. И того, что украинская армия провела несколько успешных контратак, так что главный их фокус теперь на Востоке.

Я не вижу предпосылок для скорой реализации такого сценария с учетом сопротивления, которое оказывает Украина. Возможно, это был изначальный план, один из них. Но они не установили контроль над Украиной, я думаю, уже это им недоступно.

— Насколько важно для Москвы и российских вооруженных сил, что украинская армия смогла затопить крейсер Москва?

— Этот корабль имел символическую важность. Это флагман, это корабль, который вступил в противостояние с храбрыми защитниками острова Змеиный, этот корабль был поводом для гордости россиян, для Черноморского флота. Он также имел некоторое военное значение, обеспечивая воздушную безопасность других военных кораблей, которые наносят ракетные удары. Сам он не запускал ракеты Калибр по территории Украины, это делали другие корабли.

Но сам по себе факт затопления этого корабля важен, он показывает, что украинцы теперь способны и на противокорабельные удары. Раньше они продемонстрировали мастерство в воздушной обороне, мастерство подбивать бронированную технику на земле, а теперь вот и противостоять кораблям.

Этот случай вскрывает все слабости систем защиты кораблей, теперь, конечно, у их людей возникнет вопрос, почему, имея три уровня противоракетной обороны, крейсер не смог перехватить ракеты, которые по нему ударили. Это привело к тому, что многие корабли российского флота вынуждены были отойти подальше от берега. Это означает, что теперь, даже когда они запускают ракеты с более далекого расстояния, это дает украинским военным больше времени, чтобы отреагировать на ракетную атаку, сбить ракету, увести технику или спрятаться в укрытие.

То есть какое-то значение это имеет. Но главная битва все же на земле. И главный вопрос, как события будут развиваться на Донбассе, насколько успешными будут сухопутные войска при некоторой поддержке авиации. Морской компонент не имеет такой важности.

— Насколько реально, что им все же удастся высадить десант, который сейчас на борту их кораблей? Насколько реально, что они будут наступать на Одессу с моря?

— С теми морпехами, которые у них есть, я бы сказал, что такая операция нереальна. Последняя подобная операция была успешно проведена в 1950-м году, когда ВМС США и генерал Макартур провели Инчхонскую десантную операцию, застав северокорейскую армию врасплох. Но с тех пор практически никто такого даже не пытался делать, потому что это очень тяжело.

Кажется, что они угрожают проведением такой операции, просто чтобы удерживать какую-то часть украинских сил там. Но насколько мне известно, большую часть морской пехоты они уже высадили, и они теперь ведут бои в районе Мариуполя. По большому счету, это просто дополнительная пехота.

— В этой войне Украина очень полагается на западные страны. Я имею в виду и военную и финансовую поддержку. Насколько эта поддержка эффективна?

— Она критически важна в нескольких аспектах. Первый — арсенал украинского оружия, которое досталось в наследство, очень ограничен. Так что украинской армии нужна была замена боеприпасов, запчасти, нужна была и другая помощь. Конечно, нам не известны все детали, но мне кажется, что западные страны помогают и разведданными, которые дают понимание — где россияне, куда они передвигаются, какие цели удалось поразить и устранить.

Санкции будут иметь эффект в долгосрочной перспективе. Что касается дипломатии, мы видим солидарность, которой я даже не ожидал. Вы упоминали мою статью с прогнозами, там я говорил, что НАТО разделится по поводу того, как отвечать на российское вторжение. Но так как россияне избрали путь такого массированного вторжения, проблем с этим не было. Поддержка НАТО, ЕС и всего Запада сильна.

Конечно же, украинцам дали не все, что им нужно — небо не закрыли, на самой ранней стадии президент Байден отбросил возможность того, что Вооруженные силы США могут вмешаться в этот конфликт. Вероятно, это облегчило задачу россиянам, они чувствуют себя более комфортно в агрессивной войне, совершая все эти военные преступления. Но это и было реалистично, я думаю, ни США, ни любая страна НАТО не собирались посылать своих солдат в Украину, пока бои не выходят за пределы Украины.

— Мы еще вернемся к вопросу закрытого неба и возможного вмешательства других стран в этот военный конфликт. Но пока я бы хотел вас спросить вот о чем. Украина получает много разного оружия, но все же очевидно, что ей надо намного больше. Включая оружие, которое можно использовать в контрнаступательных операциях. На сколько реально, что Зеленскому удастся об этом договориться с западными союзниками?

— Вы абсолютно правы, что пока что Запад дает Вооруженным силам Украины оружие для защиты. Украинские военные продемонстрировали способность проводить контратаки — как мы видели на Севере и на Юге, но для большой контрнаступательной операции, которую хотелось бы увидеть, возвращения Донбасса, если не Крыма, украинцам понадобится намного больше.

Намного больше средств воздушной защиты, контрбатарейного оборудования средств разведки и наблюдения, им понадобятся боевые самолеты, тысячи дронов, намного больше бронежилетов — этого пока не прислали, что лишает их возможности провести такую массированную контратаку.

Может, это займет время, так как советских средств ПВО есть только небольшое количество, и наверное, придется покупать где-то в других местах. А если украинцам передадут какое-то западное оружие, то их придется переучивать, что займет месяцы. Ведь надо будет научиться эффективно использовать новые для себя системы, научиться интегрировать их с другими системами. Это, может, будет более важно к концу года, может, в следующем году, хотя надеюсь, что не понадобится, что эта война не будет длиться так долго.

— Насколько вероятно, что война закончится так, как этого хочет Украина?

— Для этого, вероятно, потребуется смена правительства в России. Чтобы создать условия для вывода российских войск. Это уже случалось. Было в 1990-м, что принесло свободу Украине и Балтийским странам. Это может произойти. Но кто знает, что происходит внутри Кремля, какое сопротивление оказывают президенту Путину? Сидя здесь, сложно сказать.

Я думаю, что украинцам удастся совершить ограниченное количество контратак, если только россияне не допустят каких-то серьезных ошибок. Что бы хотелось увидеть, так это повторение Курской битвы, например. Где россияне будут играть роль нацистов, которые пошли в наступление, а украинцы смогут блокировать наступление, пойти в контратаку и пробить оборону россиян, погасить наступательный потенциал вооруженных сил РФ. Но это очень сложно, учитывая, что у Украины ограниченное количество тяжелого вооружения.

Количество войск достаточное, в принципе совпадает, но украинцам нужно намного больше оружия и воздушных средств, чтобы совершить атаку, которую когда-то совершила советская армия или израильская армия.

— Украина умоляла НАТО и другие страны закрыть небо, обеспечить бесполетную зону. Ответ был ясным — никто не будет вмешиваться физически в эту войну. Что можно было бы сделать альтернативно, ведь каждый день от авиаударов рушится много гражданской инфраструктуры? Ведь сирены воздушной тревоги не утихают.

— Я думаю, что уже избранный путь в какой-то степени работает, украинская армия использует асимметричные системы обороны против тех средств, которые совершают эти удары. Мы видели, как украинские военные использовали противовоздушные ракеты и перекрыли возможности маневрирования в украинском воздушном пространстве для российских самолетов и вертолетов.

То, что происходит сейчас — они фактически не покидают воздушного пространства России и запускают оттуда ракеты по территории Украины. Как я уже говорил, корабли тоже отошли и производят пуски с более далекого расстояния. В определенной степени Украина закрыла небо самостоятельно для пилотируемых летательных аппаратов. Кроме ночного времени, или когда они не летают на низких высотах и не подвержены опасности со стороны зенитных ракетных комплексов.

Что касается предоставления оборудования, способного поражать цели в воздушном пространстве России, то в НАТО пока колеблются по этому поводу, наверное, им придется пересмотреть свое решение, если все так будет продолжаться и дальше.

— По официальным данным, украинская армия сбила более 180 реактивных самолетов и приблизительно такое же количество вертолетов, вместе — более 300 бортов. Насколько это значительные потери для российской армии?

— Это лишило их превосходства в небе. Я думаю, что украинские противовоздушные системы смогли забрать у России свободу контроля над небом. Они не смогли уничтожить систему ПВО Украины. Им пришлось столкнуться с украинскими военными самолетами и ракетами. Их лишили преимущества в небе, которым пользовались, например, израильтяне или американцы в других войнах. И это приносит им вред и на земле. Чего мы пока не знаем — насколько эффективны их дроны, которые могут заменить пилотируемые аппараты. Мне кажется, с тем, что у Украины есть, она отлично справляется.

— Говоря о тех спорах, которые сейчас происходят внутри НАТО, внутри Европейского Союза и, наверное, на Капитолийском Холме, насколько едины западные страны в противостоянии России?

— Более едины, чем я ожидал. Мне кажется, есть значительная поддержка по поводу предоставления Украине дипломатической помощи — санкции, военная помощь, международная поддержка. Лучше, чем я предполагал, основываясь на разногласиях, которые были в союзах по поводу Украины и других вопросов в прошлом. Вероятно, некоторые страны проявляют меньший энтузиазм, чем другие — сразу приходит на ум Венгрия, но они себя и вели несносно, препятствовали консенсуальным решениям НАТО и ЕС. Так что я думаю, это один из приятных моментов, которые создала данная ситуация.

Читайте Американские аналитики спрогнозировали военные действия России после затопления крейсера Москва

— Здесь, в Украине, многие критикуют Германию и Францию за пророссийскую позицию. Означает ли это, что внутри ЕС все еще много противоречий касательно Украины?

— Я думаю, противоречия преувеличены. Даже немцы делают что-то, даже предоставляют тяжелое оружие, что спорная тема внутри коалиции. Но они не мешают делать это другим странам. Чего мы боялись, так это того, что будут споры между союзниками, которые сделают НАТО неэффективным в противостоянии вторжению. ЕС работает с Британией и другими, они едины, я бы назвал это коалицией готовности.

Но пока, даже если какие-то страны остаются в стороне, они не держат в стороне другие страны. Просто сами заняли такую позицию. Я бы отметил стремления немцев в некоторых вещах, например, отказ от исторического нежелания противостоять России в целом. Это не так много, как нам бы всем хотелось, но не так мало, как мы думали, что в итоге получим.

— Произошел беспрецедентный случай, когда Украина сумела подать заявку на членство в ЕС. Это была сокращенная процедура, они урезали бюрократию и дали возможность Украине подать заявку. Насколько реально, что страны ЕС примут Украину в качестве нового члена?

— Конечно, лучше бы об этом сказал кто-то, кто лучше знает принципы ЕС. Нам в США очень тяжело понять. Система ЕС намного сложнее политической системы США. Мое мнение, что все они не очень хотят принимать противоречивые страны в свой состав, как Украина, Грузия, даже Турция, может, ситуация и изменилась. Но я действительно не знаю внутренние процессы ЕС, чтобы дать ответ на этот вопрос.

— Но по вашему мнению, это изменило бы ход и характер этой войны?

— Нет. Ну в смысле, я считаю, что это бы сильно помогло Украине восстанавливаться после войны.

Украине понадобится значительная помощь в восстановлении экономики, нужно будет придумать образовательные программы для украинцев в Европе и тому подобное. То есть членство в ЕС сильно бы помогло ускорить восстановление Украины после того, как она победит, или что бы ни случилось.

Но что касается влияния на результат этого военного конфликта — нет. Может, НАТО. Если бы Украину приняли в НАТО, это бы имело значительное влияние. Но опять-таки, это больше о будущем. Я думаю, что результат этой войны будет зависеть не столько от санкций или предложений Украине членства и тому подобного, все будет решать способность Украины победить или остановить российское вторжение силами, которые сейчас на поле боя.

— Говоря о возможности подключения к этой войне других стран, мы знаем, что США, ЕС и НАТО открыто заявили, что они не будут вмешиваться. Если Россия применит какое-либо оружие массового поражения — химическое, биологическое или ядерное — это изменило бы позицию этих стран, в частности США?

— Я думаю, все зависит от того, если мы говорим о химическом оружии, какое это будет оружие. Хлор? А может, это была промышленная катастрофа. Мы видели подобное в Мариуполе, когда у нескольких людей были симптомы возможного поражения химикатами. Ну это большое производственное предприятие, может, была утечка химикатов, когда повреждения получили какие-то хранилища…

Все, что не будет иметь огромных масштабов, нет, это ничего не изменит. Но если это будет паралитический газ который выпустят в городах, от которого погибнут тысячи мирных украинских граждан, то тогда должно изменить. Я не знаю, заставит ли это Запад вмешаться. Президент Байден заявлял, что реакция будет, но не военная. Соединенные Штаты и их союзники применят что-то другое, все действительно зависит от того, что именно произойдет, насколько все будут уверены, что химические агенты были применены умышленно, от количества жертв и тому подобное.

— А что насчет ядерного оружия?

— Да. Это изменит игру основательно. Россияне могут использовать ядерное оружие, чтобы запугать Запад, чтобы он не вмешивался. Мне так кажется. Нет военной необходимости использовать в Украине ядерное оружие. Если они планируют оккупировать всю страну и пользоваться ее ресурсами. То есть, если они его используют, то только для того, чтобы заставить Запад или повлиять на его решения. Тогда да. Будет большой вопрос, что сделает Запад.

Все будет зависеть от того, где именно применили ядерное оружие, будут ли Соединенные Штаты отвечать тоже ядерным оружием или иным способом? Во власти есть группа людей, которые говорят о подобном сценарии, наверное, у них есть методичка — как действовать. Но в действительности все будет сильно зависеть от того, что и где было применено.

Я все же думаю, что вряд ли. Поскольку в НАТО решили не ввязываться в эту войну. Вряд ли россияне применят ядерное оружие, даже если их загонят в тупик, кажется, что тогда они зайдут слишком далеко.

Но опять-таки, и я, и все здесь ошиблись касательного того, что будет делать Путин и почему он это делает. Так что я рад, что есть люди, которые рассматривают возможности противодействия подобному сценарию.

— Но Владимир Путин и так неоднократно заявлял, что тут, в Украине, инстранные наемники, иностранные инструкторы воюют с россиянами. Может ли это означать, что он рассматривает такую возможность?

— Нет. Я имею ввиду, что о них не думаю как об иностранных наемниках или советниках. Если бы НАТО послало свои войска в Украину защитить страну от российских оккупантов, это бы их представляло как цели, у которых есть политические мотивы, они бы могли подумать, что нужно запугать Запад, чтобы те отошли. Или если бы конфликт возник на какой-то другой почве — в странах Балтии и Польше путем эскалации традиционной войны.

Тогда бы такие сценарии были бы применимы, но пока они, кажется, вырыли де-факто что-то вроде противопожарного рва, если это можно так назвать. США и другие союзники предоставляют много военной помощи Украине, но не будут размещать собственные силы, регулярные войска в стране. Россия атакует Украину и украинских граждан, а не страны или территории НАТО.

— Благодаря санкциям российская экономика сдувается, в этой связи, кажется, Россия пытается найти союзника в лице Китая, насколько сильным может быть такой союз? Это что-то может изменить на континенте?

— Да, это огорчает. Правда, ничего нового, в последние несколько лет мы наблюдаем за тем, как Россия и Китай пытаются создать прочный союз. Китай предоставляет крепкое дипломатическое прикрытие России, повторяет эхом российскую пропаганду, что влияет на общественное мнение о том, что происходит, в незападных странах.

Китай продолжает экономическое сотрудничество с Россией во многих отраслях. Но пока не ясно, предоставляли ли они прямую военную помощь, а я думаю, это именно то, чего хотят россияне — им нужны запчасти, китайские технологии и тому подобное. Конечно, из-за этого сложнее заставить россиян отойти, именно из-за поддержки, которую предоставляет Китай.

Я бы все же сказал, что есть одна хорошая вещь, которую сделали китайцы — настояли, чтобы вторжения не было во время Олимпиады в Пекине, это все отодвинуло войну во времени. И российские грузовики и танки начали застревать в болоте и грязи. Наверное, это единственный хороший поступок Китая в этой войне. Они просто отодвинули войну на последнее возможное для этого время.

— Между Россией и Китаем есть территориальные споры, может ли так случиться, что Китай воспользуется ситуацией, пока российские войска заняты в Украине?

— Я не верю в это. Мне кажется, именно поэтому россияне спокойно стянули свои силы с Востока, они свято верят, что китайцы не будут вторгаться, очевидно, что россияне еще и из Грузии, и из Сирии, и из других мест стянули силы. У китайцев действительно нет намерения противостоять России в целом, их отношения со всеми остальными… плохие отношения с Индией, США, Австралией, Японией, Тайванем, Вьетнамом и другими.

Зачем вступать в противоречия со страной, которая, единственная из соседей, не усложняет им активно жизнь.

То же самое с Россией — их взаимоотношения со всеми настолько плохи, так что зачем вступать в противоречия… Китайцы открыто заявляют Соединенным Штатам: вы хотите, чтобы мы разорвали взаимоотношения с нашим единственным теперь другом, чтоб вы сконцентрировались и атаковали нас потом. Так что китайцы не будут делать ничего, что испортит отношения с Россией — забрать кусок территории, отрезать экономические или другие связи.

— Говоря об этом проходе от Мариуполя до Приднестровья Путин заявлял, что Молдова может быть следующей. Насколько это вероятно и какая будет реакция Запада?

— Если россияне преуспеют в том, чтобы захватить Юг Украины или всю Украину, тогда, я думаю, они попробуют пойти дальше. Может, сделают паузу на несколько месяцев-год, чтобы консолидировать свой контроль и возобновить свой военный потенциал. Но я думаю, что если бы так произошло, то целями, о которых я больше всего волновался бы, были бы Грузия и Молдова, прежде всего.

Ответ Запада будет таким же, как сейчас в ситуации с Украиной. Будет большая экономическая и дипломатическая поддержка, может, даже военная помощь, но не военное вмешательство западных стран.

Президент Байден сказал очень прямо: если вы в НАТО, США будут защищать вас всеми способами, если нет, тогда Соединенные Штаты, как в Афганистане, Ираке и Украине, будут предоставлять существенную помощь, но не будут использовать собственные силы. Поэтому Швеция и Финляндия, которые до этого тесно сотрудничали с НАТО, теперь решили пересмотреть свои подходы к обороне и задумались о членстве в военном союзе.

— Означает ли это все, что двери НАТО для Украины теперь закрыты?

— Я думаю, что они не дадут Украине присоединиться во время активной фазы конфликта, но, я думаю, что украинские вооруженные силы показали, что они точно соответствуют стандартам НАТО по своему военному мастерству, важность удерживать Украину вне контроля России в рамках безопасности всей Европы.

Пока Украина, Молдова и Грузия свободны, это ослабляет военный потенциал России, и она не может угрожать другим странам. Я думаю, что это усиливает аргументы в пользу того, чтоб Украина вступила в НАТО. Наилучшее для этого время, когда Россия слаба.

Сейчас в Украине пишется всемирная история. Невиданный ранее случай, когда на поле боя в маленькой европейской стране, силами народа этой страны, отстаивается вся система безопасности целого континента. Когда громадная ядерная держава получает по зубам, потому что украинцам некуда отступать — ведь напали на их дом, им приходится защищать право на собственное существование.

Конечно, исход этой войны сложно предсказать точно — ведь силы совершенно несоразмерны и цена за цивилизационный выбор Украины уже заплачена огромная. И только от украинцев зависит, чтоб эта цена была заплачена не напрасно.