О резервах РФ, затяжной войне и помощи партнеров: прогнозы израильского офицера

Российское командование пытается окружить украинские силы на Востоке, при этом оно не имеет каких-либо резервов без мобилизации в самой РФ.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

По словам Левина развитие ситуации на Донбассе будет зависеть от борьбы, которая происходят в Кремле.

— Мы с большей вероятностью можем утверждать, что там идут у них баталии между ФСБ, армией и разведкой. Потому что то, что сейчас у них на Донбассе, — это последние резервы, которые они имеют, без объявления именно военного положения, мобилизации. Им нечего абсолютно негде наскребать, — говорит Левин.

Левин уверен, что окружить и разгромить украинскую группировку, российским военным не удастся, выйти в админграницы Донецкой и Луганской областей тоже не получится. После этого, говорит Левин, мы получаем разные развития событий.

— Это либо затяжная война на истощение, то есть они будут пытаться максимально окопаться, срочников окопать, остатки боевиков окопать, подтянуть всю артиллерию, которая в них есть, а ее у них много, в том числе советская артиллерия, еще старая, законсервированная. Чтобы максимально истощить даже не столько украинских военных, потому что оно борется хорошо, а истощить людей, которое к этому не готово, — отметил Левин.

Левин добавляет, что многое зависит от дальнейшей помощи США, западных партнеров и союзников Украины.

Офицер также вспомнил и о новом генерале РФ Дворникове, который и руководит стороной противника в этой войне.

— За Дворниковым не замечены какие-то блестящие операции. Да, он воевал в Сирии, не на протяжении всей кампании в Сирии, он просто приезжал руководить и уезжал, как многие другие генералы. В том числе он отличился в Чечне в российско-чеченских войнах. Поэтому я считаю, что это никак качественно не изменит, потому что воюют не генералы воюют солдаты, и мы видим, что в них люди, солдаты не хотят воевать и даже не умеют воевать. Младшие офицеры не умеют воевать, — отмечает Левин.

Военный аналитик выразил свое мнение и по поводу информации украинской разведки о том, что на временно оккупированных территориях Херсонской области и Мариуполя оккупанты могут мобилизовать украинцев.

— Трудно представить, в каком формате это будет. Если это как-то добровольно, то кто пойдет на такое? Если это за деньги, сколько они собираются предложить, чтобы брать этих бедолаг, которые будут готовы за эти суммы пойти умирать? Они прекрасно видят, сколько погибших, сколько потерь у России, они видят, что ВС РФ были изгнаны из-под Киева, Чернигова, почему этого не произойдет также в Херсонской области?,- говорит Левин.

Левин добавляет, что ходят слухи, что приказ о мобилизации украинцев подписал лично Путин, но, по словам военного аналитика, это шаг максимального отчаяния.