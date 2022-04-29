Остались только кирзовые сапоги: 24-я ОМБр из Львовщины ликвидировала группу десантников РФ

В Луганской области бойцы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени короля Даниила из Львовской области успешно ликвидировали группу российских десантников. Таким образом они предотвратили штурм позиций украинских защитников.
Отмечается, что только семь оккупантов остались живы и попали в плен, остальные десантники погибли.
— Боевые позиции королевских пехотинцев в Луганской области сегодня пытались штурмовать десантники из РФ. После провала поставленной задачи, только семь оккупантов из группы остались живы – остальные ликвидированы нашими армейцам, – говорится в сообщении.
После осмотра вещей ликвидированных рашистов выяснилось, что “освобождать” Донбасс приехали уроженцы республик Удмуртия и Башкирия. Это около 2,2 тыс. км от Украины.
Кроме документов, среди уцелевших вещей – российские рубли, кирзовые сапоги (советского образца) и иконки с молитвами.
Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила