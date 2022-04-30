Украинские военные обнародовали видео расстрела гражданского дома танком российских захватчиков.

Об этом в своем Telegram канале полк Азов.

На видео можно увидеть наглядную демонстрацию, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода Азовсталь, боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города, сообщили украинские защитники.

Кадры видео показывают, как танк РФ расстреливает жилой дом. Бойцы полка Азов уверяли, что украинских военных там не было, однако от ударов РФ в подвале скрывались гражданские.

Впоследствии можно увидеть кадры, как оккупационные войска РФ выводят из обстрелянного дома уцелевших жителей.

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Дальнейшая их судьба неизвестна.