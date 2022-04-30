Українські військові оприлюднили відео розстрілу цивільного будинку танком російських загарбників.

Про це у своєму Telegram каналі полк Азов.

На відео можна побачити наочну демонстрацію, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу Азовсталь, бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста, повідомили українські захисники.

Кадри відео демонструють, як танк РФ розстрілює житловий будинок. Бійці полку Азов запевняли, що українських військових там не було, проте від ударів РФ у підвалі ховалися цивільні.

Згодом можна побачити кадри, як окупаційні війська РФ виводять з обстріляного будинку вцілілих мешканців.

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Подальша їхня доля невідома.