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Факты / Украина

Украина предлагает Китаю стать одним из гарантов безопасности страны.

Наташа Тарчевська редактор ленты
Дмитро Кулеба

Если Китай станет одним из гарантов безопасности для Украины, это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф.

Такое мнение 30 апреля в интервью китайскому агентству Синьхуа озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что это заявление можно считать прямым предложением для Китая.

— Сейчас Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины – это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике, — отметил Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД напомнил, что Украина находится в поисках новой альтернативы безопасности, поскольку Будапештский меморандум ею не стал.

Китай, по мнению Дмитрия Кулебы, способен призвать Россию к реальному прекращению огня на территории Украины.

Напомним, 2 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай в списке стран-гарантов безопасности Украины, наряду с государствами НАТО.

В ответ на вопрос ведущего относительно слухов о якобы помощь Китая России Зеленский сказал, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины, но “выбор за ними”.

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Источник: Xinhua

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