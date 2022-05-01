Украина предлагает Китаю стать одним из гарантов безопасности страны.

Если Китай станет одним из гарантов безопасности для Украины, это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф.

Такое мнение 30 апреля в интервью китайскому агентству Синьхуа озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что это заявление можно считать прямым предложением для Китая.

— Сейчас Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины – это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике, — отметил Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД напомнил, что Украина находится в поисках новой альтернативы безопасности, поскольку Будапештский меморандум ею не стал.

Китай, по мнению Дмитрия Кулебы, способен призвать Россию к реальному прекращению огня на территории Украины.

Напомним, 2 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай в списке стран-гарантов безопасности Украины, наряду с государствами НАТО.

В ответ на вопрос ведущего относительно слухов о якобы помощь Китая России Зеленский сказал, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины, но “выбор за ними”.

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Источник: Xinhua