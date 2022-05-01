Україна запропонувала Китаю стати одним із гарантів безпеки країни – Кулеба

Якщо Китай стане одним із гарантів безпеки для України, це стане важливим заходом для підтримки миру та запобігання подальшим гуманітарним катастрофам.

Таку думку 30 квітня в інтерв’ю китайському агентству Сіньхуа озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він додав, що цю заяву можна вважати прямою пропозицією для Китаю.

-Наразі Україна вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інших великих держав. Наша пропозиція Китаю стати одним із гарантів безпеки України – це знак нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки, – зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник українського МЗС нагадав, що Україна перебуває у пошуках нової безпекової альтернативи, оскільки Будапештський меморандум нею не став.

Китай, на думку Дмитра Кулеби, здатен закликати Росію до реального припинення вогню на території України.

Нагадаємо, 2 квітня в інтерв’ю американському телеканалу Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити Китай у списку країн-гарантів безпеки України, поряд із державами НАТО.

У відповідь на питання ведучого щодо чуток про нібито допомогу Китаю Росії Зеленський сказав, що хотів би бачити Китай на боці України, але “вибір за ними”.

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Джерело: Xinhua