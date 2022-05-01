Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 66 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна

Україна запропонувала Китаю стати одним із гарантів безпеки країни – Кулеба

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Якщо Китай стане одним із гарантів безпеки для України, це стане важливим заходом для підтримки миру та запобігання подальшим гуманітарним катастрофам.

Таку думку 30 квітня в інтерв’ю китайському агентству Сіньхуа озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він додав, що цю заяву можна вважати прямою пропозицією для Китаю.

-Наразі Україна вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інших великих держав. Наша пропозиція Китаю стати одним із гарантів безпеки України – це знак нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки, – зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник українського МЗС нагадав, що Україна перебуває у пошуках нової безпекової альтернативи, оскільки Будапештський меморандум нею не став.

Китай, на думку Дмитра Кулеби, здатен закликати Росію до реального припинення вогню на території України.

Нагадаємо, 2 квітня в інтерв’ю американському телеканалу Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити Китай у списку країн-гарантів безпеки України, поряд із державами НАТО.

У відповідь на питання ведучого щодо чуток про нібито допомогу Китаю Росії Зеленський сказав, що хотів би бачити Китай на боці України, але “вибір за ними”.

Related video
Читайте
"Звільнити світ від Заходу" і Марс від марсіан: Подоляк про заяву Лаврова щодо війни в Україні

Джерело: Xinhua

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка