Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф рассказал о примерно трехчасовой беседе членов делегации Конгресса в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье и сказал, что, по его мнению, визит президента США Джо Байдена в Украину является лишь вопросом времени.

— Я думаю, что визит президента находится на рассмотрении, но вопрос только в том, как скоро это станет возможным, — сказал Шифф.

Он также отметил, что делегация не обсуждала эту тему во время телефонного разговора с Байденом в воскресенье.

Шифф сказал, что встреча с Зеленским была сосредоточена на том, каковы его приоритеты для дальнейшей помощи, особенно в связи с тем, что украинцы вступают в новую фазу войны с более концентрированными боевыми действиями в восточной части страны. По словам Шиффа, члены делегации впоследствии передали информацию Байдену по телефону и дали рекомендации президенту.