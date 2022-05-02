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Факты / Мир

Визит Байдена в Украину рассматривается, это только вопрос времени – конгрессмен

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Визит Байдена в Украину рассматривается, это только вопрос времени – конгрессмен

Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф рассказал о примерно трехчасовой беседе членов делегации Конгресса в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье и сказал, что, по его мнению, визит президента США Джо Байдена в Украину является лишь вопросом времени.

— Я думаю, что визит президента находится на рассмотрении, но вопрос только в том, как скоро это станет возможным, — сказал Шифф.

Он также отметил, что делегация не обсуждала эту тему во время телефонного разговора с Байденом в воскресенье.

Шифф сказал, что встреча с Зеленским была сосредоточена на том, каковы его приоритеты для дальнейшей помощи, особенно в связи с тем, что украинцы вступают в новую фазу войны с более концентрированными боевыми действиями в восточной части страны. По словам Шиффа, члены делегации впоследствии передали информацию Байдену по телефону и дали рекомендации президенту.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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