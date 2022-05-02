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Факти / Світ

Візит Байдена в Україну розглядається, це лише питання часу – конгресмен

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Візит Байдена в Україну розглядається, це лише питання часу – конгресмен

Голова комітету Палати представників США із розвідки Адам Шифф розповів про приблизно тригодинну розмову членів делегації Конгресу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським у неділю та сказав, що, на його думку, візит президента США Джо Байдена до України є лише питанням часу.

– Я думаю, що візит президента перебуває на розгляді, але питання лише в тому, як скоро це стане можливим, – сказав Шифф.

Він також зазначив, що делегація не обговорювала цієї теми під час телефонної розмови з Байденом у неділю.

Шифф сказав, що зустріч із Зеленським була зосереджена на тому, якими є його пріоритети для подальшої допомоги, особливо у зв’язку з тим, що українці вступають у нову фазу війни з більш концентрованими бойовими діями у східній частині країни. За словами Шиффа, члени делегації згодом передали інформацію Байдену телефоном і дали рекомендації президенту.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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