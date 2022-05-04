На его руках кровь невинных людей: Эпифаний заявил, что за войну в Украине Гундяев будет наказан

Российская православная церковь во главе с Кириллом Гундяевым должна быть наказана за поддержку полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом вечером 3 мая в эфире национального телемарафона заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Блаженнейший митрополит Эпифаний.

— К сожалению, РПЦ в этой войне принимает непосредственное участие. Мы видели, как Кирилл Гундяев (глава РПЦ, – Ред.) практически открыто благословляет российских захватчиков убивать украинцев. Согласно человеческим законам, они должны понести наказание, и они его понесут, но также они понесут наказание по законам Божиим, — заверил он.

Эпифаний также добавил, что мировое религиозное сообщество должно дать оценку действиям и словам российского патриарха. Он прямо заявил, что кровь украинцев – на руках не только Путина, но и Гундяева.

— Он благословил эту войну, и кровь невинных украинцев — на его руках… А церковь, я думаю, ответит на те действия, которые были совершены патриархом Кириллом, которые привели к трагическим последствиям.

Блаженнейший митрополит Эпифаний призвал украинцев молиться, чтобы Господь давал силы пройти эти испытания и сохранить Украинское государство.