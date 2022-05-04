На його руках кров невинних людей: Епіфаній заявив, що за війну в Україні Гундяєва буде покарано

Російська православна церква на чолі з Кирилом Гундяєвим повинні бути покарані за підтримку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це ввечері 3 травня в ефірі національного телемарафону заявив очільник Православної церкви України (ПЦУ) Блаженнійший митрополит Епіфаній.

– На жаль, РПЦ у цій війні бере безпосередню участь. Ми бачили, як Кирило Гундяєв (очільник РПЦ, – Ред.) практично відкрито благословляє російських загарбників вбивати українців. Згідно з людськими законами, вони повинні понести покарання, і вони його понесуть, але також вони понесуть покарання згідно з законами Божими, – запевнив він.

Епіфаній також додав, що світова релігійна спільнота має дати гідну оцінку діям та словам російського патріарха. Він прямо заявив, що кров українців – на руках не лише Путіна, а й Гундяєва.

– Він благословив цю війну, і кров невинних українців – на його руках… А церква, я думаю, дасть відповідь на ті дії, які були вчинені патріархом Кирилом, які призвели до трагічних наслідків.

Блаженнійший митрополит Епіфаній закликав українців молитися, щоб Господь давав сил пройти ці випробування та зберегти Українську державу.