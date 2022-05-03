Получите бандероль от Байрактаров: ВСУ уничтожили позиции оккупантов на острове Змеиный

Вооруженные силы Украины показали момент уничтожения российских военных на украинском острове Змеиный.

Как сообщают в Оперативном командовании Юг, в результате прицельного удара были уничтожены боекомплект и командный пункт РФ.

— Очередное “посещение” враждебных позиций на Змеином. Бандероли от Байрактаров: адресная доставка на склад боекомплектов и командный пункт оккупантов, — говорится в публикации.

Наблюдательные пользователи соцсетей предполагают, что на оккупированном острове у оккупантов, вероятно, даже не было ПВО.

На кадрах видео заметно, что находившийся над Змеиным среди бела дня Байрактар ​​буквально повис над сушей: никакого ответа рашистов не последовало.