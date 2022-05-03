Отримайте бандероль від Байрактарів: ЗСУ знищили позиції окупантів на острові Зміїний

Збройні сили України показали момент знищення російських військових на українському острові Зміїний.

Як повідомляють в Оперативному командуванні Південь, внаслідок прицільного удару було знищено боєкомплект і командний пункт РФ.

– Чергове “відвідування” ворожих позицій на Зміїному. Бандеролі від Байрактарів: адресна доставка на склад боєкомплектів та командний пункт окупантів, – йдеться у публікації.

Спостережливі користувачі соцмереж припускають, що на острові Зміїному в окупантів, ймовірно, навіть не було ППО.

На кадрах відео помітно, що Байрактар, який перебував над Зміїним серед білого дня, буквально повис над сушею: жодної відповіді рашистів не було.