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Факти / Україна

Отримайте бандероль від Байрактарів: ЗСУ знищили позиції окупантів на острові Зміїний

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Отримайте бандероль від Байрактарів: ЗСУ знищили позиції окупантів на острові Зміїний

Збройні сили України показали момент знищення російських військових на українському острові Зміїний.

Як повідомляють в Оперативному командуванні Південь, внаслідок прицільного удару було знищено боєкомплект і командний пункт РФ.

– Чергове “відвідування” ворожих позицій на Зміїному. Бандеролі від Байрактарів: адресна доставка на склад боєкомплектів та командний пункт окупантів, – йдеться у публікації.

Спостережливі користувачі соцмереж припускають, що на острові Зміїному в окупантів, ймовірно, навіть не було ППО.

На кадрах відео помітно, що Байрактар, який перебував над Зміїним серед білого дня, буквально повис над сушею: жодної відповіді рашистів не було.

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