Вечером 3 мая над рядом украинских областей пролетали вражеские ракеты, которые удалось сбить ПВО Вооруженных сил, хотя несколько российских ракет снарядов попали в объекты на Львовщине и Закарпатье.

Информацию об этом подтвердили мэр Андрей Садовый и главы Львовской ОВД Максим Козицкий и Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Львов

По словам мэра Львова, в некоторых частях города наблюдаются перебои с электроснабжением.

Впоследствии мэр Садовый сообщил, что в результате ракетного удара повреждены две электроподстанции, а в части города нет электроэнергии.

Максим Козицкий уточнил, что обстрелами врага были повреждены три электроподстанции. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

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Винница

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, средства ПВО сбили российские крылатые ракеты на подлете в Киев и Винницу.

Информацию по Виннице подтвердил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

— Два хлопка, которые слышали винничане – это сработало наше ПВО. Обломки сбитых ракет ищут, — написал он.

Сергей Борзов также призвал не комментировать неподтвержденную информацию и не размещать фото и видео взрывов.

Николаев

Также николаевские издания сообщают о нескольких взрывах в Николаеве и области.

Подробностей по Николаеву не сообщается.

Закарпатье

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что вражеская ракета повредила инфраструктурный объект в горном районе области.

— Прилет ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах, — написал он.

Днепропетровщина

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что по Каменскому району были нанесены два вражеских удара.

– Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно, – написал он.

Он добавил, что в настоящее время движение поездов было остановлено.

Другое

По данным Telegram канала “Одесса”. Официально, ссылающийся на Оперативное командование Юг, врагом был совершен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины.

По этим данным, на южном направлении, в зоне ответственности ОК Юг, в частности по Одесщине и Кировоградщине, двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попал по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины.

Сообщается о погибших и раненых.

В то же время, еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО.

На официальной странице ОК Юг в Facebook указанная информация на данный момент отсутствует.

Воздушная тревога по всей Украине

Перед этим воздушная тревога была объявлена ​​практически во всех областях Украины (кроме Донецкой и Херсонской областей). Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Одессе, Виннице, Долинском, Кропивницком и других городах.

Задержки с движением поездов

В то же время, представители Укрзализныци сообщили, что вражеские обстрелы затронули железнодорожные подстанции, в результате чего были изменены графики прибытия ряда поездов.

— В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет следовать с задержкой, — говорится в сообщении.

В Укрзализнице добавили, что будут задержаны поезда на подъезде во Львов.

— Информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте хранилища при сигнале тревоги, — говорится в сообщении.

Впоследствии глава Укрзализницы Александр Камышин сообщил, что враг нанес тяжелые повреждения железнодорожной инфраструктуре

– Сегодня вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет, — написал он.

Он добавил, что было задержано 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение 2 часов, написал глава правления Укрзализныци.

– Повреждение инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги, – написал Камышин.

Последствия ударов по Львову

По словам Андрея Садового, ракетные обстрелы также обесточили две насосные станции.

— Возобновляем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии, — написал он.

Впоследствии мэр Львова сообщил, что один человек, вероятно, ранен, а на электроподстанциях продолжаются пожары.

Впоследствии Садовый уточнил, что российские ракеты попали в три электроподстанции, а среди раненых — три человека.

В свою очередь группа NetBlocks, которая отслеживает сетевые сбои и отключения, подтвердила, что в результате обстрелов фиксируются перебои с интернетом.

— Подтверждено: Во Львове, на западе Украины, зарегистрированы перебои с интернетом на фоне сообщений о взрывах и отключениях электроэнергии после российского ракетного удара, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные сети в реальном времени показывают, что связь упала до 87% от прежнего уровня.

Реакция Украины на обстрелы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Twtitter, что между современной Россией и террористическими группировками все меньше разницы.

— Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая, Кировоградская, Закарпатье. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне, — написал он.

Источники: Максим Козицкий, Netblocks, Сергей Борзов, Андрей Садовой, Виктор Микита, Укрзалізниця, Александр Камышин, Валентин Резниченко

Фото: Максим Козицкий