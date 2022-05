РФ не может решить, куда “присоединить” Мариуполь: к “ДНР” или Ростову

Исследователи из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) заявили, что российские оккупанты не могут решить, что делать с захваченными ими территориями, а также Мариуполем, который они все еще надеются оккупировать.

Так, аналитики сообщают, что у них нет независимого подтверждения российской подготовки к мобилизации. По данным исследователей, в настоящее время действующие российские силы сосредоточились на пяти основных операциях: на востоке Украины – в попытках окружить украинские войска, чтобы закрыть их в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями, а также на Мариупольском направлении, Харьковском, южной оси, Сумах и северо-востоке Украины.

Фронт Донецк — Луганск

Российские силы продолжали вести огонь вдоль линии фронта. Аналитики считают, что многие, если не большинство задействованных здесь российских подразделений, недостаточно укомплектованы и состоят из специальных организаций. Отмечается, что именно это может объяснять медленный и прерывистый темп наступления россиян.

Мариуполь

Исследователи подчеркивают, что долгосрочные намерения России в отношении статуса Мариуполя и других оккупированных территорий кажутся запутанными. Отмечается, что некоторые аспекты поведения россиян указывают на то, что агрессоры хотят включить Мариуполь и его окрестности в состав “ДНР” и, возможно, присоединить “ДНР” к Российской Федерации.

Другие же указывают, что Россия может хотеть напрямую поглотить Мариуполь Ростовской областью.

– Эти несоответствия могут быть отображением путаницы на местах, но они также могут указывать на фактическую путаницу в отношении долгосрочных планов России по управлению украинскими регионами, которые в настоящее время оккупированы московскими войсками. Это явно подтверждает мнение о том, что Путин не намерен возвращать оккупированные территории независимой Украине и, самое большее, обдумывает, как именно он собирается управлять регионами, незаконно захваченными Россией, – отмечают аналитики.

Харьков

Сообщается, что мощное украинское контрнаступление отбросило российские войска примерно на 40 км к востоку от Харькова.

Аналитики считают маловероятным, что это украинское контрнаступление повлияет на российские наземные линии связи в Изюме, поскольку россияне не полагались на наземные линии связи из Харькова для поддержки своих операций.

Однако украинское контрнаступление может расшатать позиции россиян к северо-востоку от Харькова и создать условия для более широкой операции по вытеснению рашистов с большей части их позиций вокруг города.

– Эта возможность может поставить россиян перед дилеммой: укреплять ли свои позиции под Харьковом, чтобы предотвратить такую ​​более широкую украинскую операцию, или рискнуть потерять большую часть либо все свои позиции в артиллерийском диапазоне города, – говорится в материале.

Российские силы, как предполагают аналитики, будут стремиться сохранить оставшиеся под оккупацией населенные пункты в окрестностях Харькова, чтобы продолжать ежедневный артиллерийский огонь и сковывать украинские части в этом районе. Но для этого, возможно, им придется укрепить свои позиции в этом районе.

Запорожье

3 мая российские войска провели ограниченные наземные наступательные операции в Запорожской области, но ограничились обстрелами других районов юга Украины. Глава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что российские войска начали штурм окраин Гуляйполя и территории восточнее населенного пункта, но новых территорий не захватили. Российские силы обстреляли населенный пункт Зализничное примерно в 8 км от Гуляйполя, вероятно, прорвав украинскую оборону и “обезопасив” для себя северную трассу Т0401.

Одесса

Минобороны России опубликовало видео, на котором комплексы береговой обороны Бастион стреляют противокорабельными крылатыми ракетами Оникс по наземным целям Одесчины, заявив, что 3 мая российские войска нанесли удар по украинскому логистическому центру в Одесской области.

Исследователи подчеркивают, что применение противокорабельных ракет Оникс в роли штурмовика по наземным целям может указывать на то, что российские силы испытывают нехватку других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики.

Джерело: ISW

Фото: ISW