Президент Владимир Зеленский в интервью TIME назвал Мариуполь и Азовсталь своеобразным символом, усиливающим желание россиян таким образом “сломать одну из костей в нашей спине”.

Завод Азовсталь, действительно, последний центр украинского сопротивления в Мариуполе. Там менее тысячи гражданских и военных. Россияне ежедневно его бомбят, а 2 мая приступили к штурму.

С утра 3 мая оккупанты продолжили штурмовать завод Азовсталь с привлечением бронетанковой техники.

4 мая связь с украинскими военными потеряли. Украинская правда сообщила, что оккупанты прорвались на завод и там идут тяжелые бои. Позже эту информацию подтвердил глава фракции Слуги народа Давид Арахамия, отметив, что связь с украинскими защитниками есть.

Факты ICTV рассказывают, как металлургический завод портового города стал де-факто последним форпостом сопротивления российским захватчикам в Мариуполе.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину захват Мариуполя был среди приоритетных целей захватчиков. Ведь этот город почти с полумиллионным населением не только важный порт в Азовском море, но и имеет два металлургических гиганта и один машиностроительный.

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С тех пор, как в мае-июне 2014 года во время АТО, военные ВСУ и добровольческие батальоны отбили город от посягательств террористов, Мариуполь жил мирной жизнью и быстро развивался, несмотря на обстрелы жилых кварталов в январе 2015 года.

Россиянам удалось оцепить Мариуполь и заблокировать с моря еще в начале марта. Оборону города удерживали силы полка Азов, 36-й бригады морской пехоты, пограничники, полицейские и сотрудники СБУ. Россиянам и боевикам “ДНР” удалось оттеснить украинские силы сопротивления из морского порта и завода имени Ильича. При этом рашисты ведут свои наступательные действия с максимально разрушительным эффектом. По данным украинских властей, от обстрелов и бомбежек уничтожено около 90% города, а также погибли около 20 тыс. человек.

В середине апреля стало известно, что часть украинских морпехов смогла прорваться из оцепления на заводе Ильича на севере города и соединиться с бойцами Азова на Азовстали на юге. Тогда российское Минобороны заявляло, что большинство украинских морпехов сдались в плен, а командир бригады Владимир Баранюк был убит. В ОП признали факт плена, но Арестович заявил, что количество пленных “намного меньше”.

С того времени россияне сосредоточили все свои силы на уничтожении последней крепости украинцев в Мариуполе, ежедневно бомбя Азовсталь.

— Они (россияне, — Ред.) используют бомбы свободного падения, ракеты, бункерные бомбы, все разновидности артиллерии, как наземной, так и морской, для невыборочных атак, — заявил командир Азова Денис Прокопенко.

Кроме украинских военных на Азовстали, от бомб и обстрелов армии РФ скрываются и гражданские люди.

Maxar Technologies опубликовал новые спутниковые снимки территории Азовстали, свидетельствующие о преступлениях россиян в Мариуполе.

На них видно, как российские войска медленно уничтожают завод с конца марта. Так завод выглядел 22 марта, с несколькими дырками в крышах здания и разбросанными обломками.

Следующий снимок демонстрирует, как выглядел комплекс две недели назад – 9 апреля.

На снимке от 29 апреля почти все строения завода разрушены. Некоторые крыши полностью обрушились, другие здания превратились в руины.

Географически Азовсталь оцеплена водой с трех сторон. С одной стороны – рекой, с обеих сторон – морем. Это делает комбинат с военной точки зрения тщательно укрепленным пунктом. Работники комбината знают, что на Азовстали есть туннели, по которым можно пройти из одной точки завода в другую, не выходя на поверхность.

В интервью ВBC гендиректор предприятия Азовсталь Энвер Цкитишвили рассказал, что украинским защитникам безопасно покинуть территорию будет сложно, но держаться они еще могут.

— Они будут стоять до последнего. Таких людей нельзя сломать. Они не сдадутся и будут удерживать Мариуполь до последнего солдата Азова. Когда красная армия уходила из города, она сдала Мариуполь за один день. Бойцы Азова без подкрепления удерживают его 67-е сутки (на 4 мая – 70-е сутки). Это героизм, которого не было даже в Сталинграде.

Эвакуация из Азовстали

В начале апреля заместитель командира полка Азов Калина в видеообращении призвал не забывать о Мариуполе и просить весь мир о помощи, чтобы деблокада города стала возможной. В частности, он просил эвакуировать из Азовстали детей.

Оказавшись в тупике, защитники Мариуполя призвали мир договориться о процедуре extraction, которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Эрдогана применить к ним процедуру extraction и вывезти на территорию Турции.

– Примените к нам процедуру extraction. Сейчас не 1940, сейчас 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою, гражданские погибают здесь вместе с нами в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают, — обратился 27 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский.

Вопросы эвакуации гражданских лиц и раненых из Азовстали обсуждались весь апрель. В частности, Папа Римский трижды обращался к Владимиру Путину с просьбой организовать гуманитарный коридор для мирных жителей, которые прячутся в катакомбах завода Азовсталь, но каждый раз получал отказ.

Во время визита в Киев и Москву генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. 28 апреля в Запорожье для подготовки к эвакуации выехала координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

3 мая 156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода Азовсталь, прибыли в Запорожье. На заводе остаются еще часть гражданских и военные, многие ранены.

Эвакуированные женщины и дети, которые два месяца жили в глубинах сталелитейного завода, рассказали, что единственной их пищей были пайки, которые передавали украинские солдаты.

– Наши дети не могли спать, плакали, боялись. И мы тоже. Было несколько раз, когда мы теряли надежду, что когда-нибудь выберемся. Мы очень рады быть в Украине, — рассказала эвакуированная женщина.

По словам оперативного руководителя группы ООН Родса Стампа, находившиеся на Азовстали женщины, дети и пожилые люди не видели света в течение двух месяцев.

Что происходит сейчас?

Российские оккупанты 2 мая начали штурм завода Азовсталь. Командир полка Азов Святослав Паламарь 3 мая сообщил, что завод обстреливала всю ночь российская корабельная и ствольная артиллерия, авиация сбрасывала сверхтяжелые авиационные бомбы.

По информации Украинской правды, 4 мая после массовых ударов по заводу Азовстали российским войскам удалось прорваться на его территории. По их данным, там продолжаются тяжелые бои, связи с украинскими бойцами нет.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о прорыве оккупантов на завод Азовсталь в Мариуполе нуждается в уточнениях. Он призвал дождаться официальных сообщений Минобороны и добавил, что штурм Азовстали оккупантами не прекращается.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 4 мая заявил, что россияне не прекращают попытки уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали в Мариуполе.

— В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет, — говорится в сообщении.

На вечер 4 мая Давид Арахамия в комментарии Радио Свобода подтвердил, что россияне прорвались на Азовсталь. Он отметил, что власти держат связь с защитниками Мариуполя на Азовстали.

Балл на костях и крови

Несмотря на тотальную разруху, вызванную россиянами в Мариуполе, оккупанты наметили там провести “парад” 9 мая. Украинская разведка сообщает, что именно с этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириленко, ответственный за вопросы внутренней политики РФ. Известно, что недавно его назначили новым кремлевским куратором в отношении ОРДЛО.

По планам россиян, Мариуполь должен стать центром “торжества” на 9 мая. А для подготовки соответствующих материалов для голодающих на российские фейки зрителей они притянули в разбомбленный Мариуполь известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Снимок для нужной картинки Соловьева с главарем боевиков “ДНР” Денисом Пушилиным сделали возле завода Ильича.

По всей вероятности, для объявления “победы” в Мариуполе до 9 мая, именно взятие завода Азовсталь россияне поставили сейчас как цель №1.