Полномасштабная война России против Украины длится уже 70 дней. Все это время украинские защитники уверенно противостоят российским оккупантам.

Украину в борьбе за свою независимость, свободу и демократию всей Европы поддерживает ряд международных партнеров, которые предоставляют нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью Фактам ICTV рассказал, какое вооружение получит Украина от международных партнеров, как это может повлиять на ход войны с Россией и достаточно ли помощи нам предоставляют.

— Мы наблюдаем сейчас коренной перелом в подходе Запада к поддержке Украины в войне с РФ и начало масштабных поставок тяжелого вооружения. Что именно нам сейчас поставляют?

— Действительно, мы говорим о том, что произошел качественный перелом выбора заграничного вооружения, которое сегодня поставляется в Украину. Если раньше мы говорили о Javelin, Stinger, определенном перечне противотанковых средств малой дальности, которые нам очень помогли на первом этапе войны, то сейчас уже речь идет о качественно другом вооружении, которое в первую очередь направлено на то, чтобы украинская армия получила новые возможности.

Прежде всего это дальнобойные возможности, о чем мы неоднократно просили наших западных партнеров. На сегодняшний день мы получаем достаточно широкий перечень вооружений, о которых раньше и не могли мечтать. В частности, это германские, американские, французские и шведские гаубицы. Каждая из них, условно говоря, имеет калибр 155 мм, а некоторые являются вообще топовыми разработками в этом участке. Это, в частности, германская гаубица PzH-2000 или французская CAESAR.

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Это две топовые разработки, которые позволяют украинской армии при достаточном количестве их образцов и при качественном применении обеспечить существенное преимущество на поле боя, особенно во время проведения контрбатарейной борьбы. Потому что эти гаубицы с дальностью более 30 км существенно превосходят образцы, которые есть сегодня в штатном порядке российской армии. В частности, МСТА-Б, МСТА-С или другие образцы калибра 152 мм.

Это тот уровень, когда мы получаем оружие, как на гражданском рынке самые топовые модели Mercedes. Таких образцов у нас не было, их нет у захватчиков.

Если мы говорим о немецких образцах, это гений немецкой мысли, потому что эта гаубица Panzerhaubitze 2000 является топовой моделью в мире, которую все признают, что это крутая вещь.

— Кроме артиллерии, что еще мы получаем или должны получить в ближайшее время?

— Я говорю прежде всего об артиллерии, потому что это то наболевшее, где мы уступаем российской армии в количестве образцов и в количестве боеприпасов. Сейчас мы эту ситуацию пытаемся переломить именно за счет предоставления помощи. Но не только артиллерия.

В частности, заместитель госсекретаря Госдепа США Виктория Нуланд говорила о том, что украинская армия уже получила реактивные системы залпового огня. Учитывая, что это прозвучало из уст высокого чиновника США, это создало еще одну существенную надежду для украинской армии на то, что, возможно, Соединенные Штаты готовы нам передавать системы HIMARS. Потому что как таковых РСЗО у американцев нет.

Точнее, они интегрированы в многофункциональные эти комплексы, которые могут применять и реактивные системы залпового огня с дальностью до 40-70 км. Главное же, что на эти же установки может устанавливаться оперативно-тактическая ракета. И этот комплекс становится тем известнейшим комплексом ATACMS, который должен вести удар на дальности до 300 км.

Если мы выйдем на этот рубеж, то фактически получим ту дальнобойную “длинную руку” уничтожения российского агрессора, которой у нас сегодня нет. Потому что мы сегодня можем уничтожить врага на максимальной дальности в 120 км, используя возможности тактического комплекса Точка-У советского производства, имеющие дальность до 100-120 км. Других образцов, которые могут уничтожать вражеские цели в большой дальности, у нас просто нет.

То есть мы очень надеемся на HIMARS и на ATACMS. Кроме того, действительно есть широкий спектр вооружений бронетанковой техники, которая может использоваться и для наступательных операций, и для проведения активной обороны. Это танки разного типа, главное, Т-72 в разных модификациях, которые нам поставляют Словакия, Польша, и которые нам действительно нужны.

Это боевые машины пехоты, артиллерия меньшего калибра и такие удивительные вещи, как, в частности, готовность поставки из Германии зенитного танка Гепард. С зенитными установками, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 3 км. У меня есть вопросы к этому образцу, но, в любом случае, мы сейчас берем то, что нам могут дать наши друзья. И мы найдем место для этого эталона в нашем боевом порядке. После войны разберемся, что для нас лишнее, а что нам действительно нужно и на перспективу.

— Мы видим, что россиянам “длинная рука” помогает нас сильно донимать, но не дала им безоговорочного преимущества в этой войне. В чем разница между агрессией с помощью использования этой “длинной руки” и, в нашем случае, обороной против противника?

— Когда мы говорим об использовании дальнобойного высокоточного вооружения, то накопленные запасы РФ по созданию образцов крылатых ракет разного назначения, которые могут запускаться из-под воды, с воды, сухопутных носителей, воздуха — это весь сегмент от Калибров, Искандеров, Х-101.

Действительно, они готовились к войне и накопили определенные запасы высокоточного вооружения, которые использовали на первом этапе войны для того, чтобы проломить нашу противовоздушную оборону, уничтожить авиацию и таким образом обеспечить в перспективе доминирование в воздухе для своих самолетов, а затем использовать это высокоточное оружие для подавления тех очагов сопротивления, которые остаются.

Практика показала, что на самом деле этот потенциал у россиян не был использован в полной мере, потому что мы знали об этом нападении, по меньшей мере военное руководство. Для меня признаком нашей подготовки является то, что мы перебазировали самолеты со всех аэродромов на другие участки. Также произошло это и с рядом средств противовоздушной обороны, которые были мобильными. Но мы в значительной степени потеряли ряд радиолокационных станций, которые обеспечивают наблюдение за воздухом и могут обнаруживать крылатые ракеты. Отчасти это отзывается сегодня, когда мы не можем эффективно и в достаточном количестве сбивать российские крылатые ракеты.

Я думаю, что у нас процент сбивания ракет составляет примерно до 30% от запущенных образцов. Эти ракеты могут уничтожать наши цели, запускаясь с расстояния в 2 или 4 тыс. км. То есть это показатели, которые для нас пока недостижимы, но это говорит о том, что в свое время мы совершили большую ошибку, что не продвигали активно наши ракетные программы. Я имею в виду не только Нептун, но и комплексы Сапсан и Гром, которые в расчетных документах имели дальность 500 км. А были наработки комплексов и 1500 км.

То есть эти образцы на бумагах у нас есть и были перед войной. Даже буквально за месяц до войны были обсуждения, как активизировать эти работы. Сегодня Россия демонстрирует преимущество этой “большой руки”, но, как видим, она не обеспечила излом нашей обороны и тот потенциал, который они хотели. Мы эффективно обороняемся. Более того, мы наносим большой вред российской армии и на земле, и в воздухе. Ситуация еще улучшится, если мы решим для себя два компонента: более активная противовоздушная оборона, и, опять-таки, возвращаясь к “длинной руке”, хотя бы до 300 км, которую мы надеемся получить от американцев.

Мы тогда сможем уничтожать аэродромы подскока, расположенные у нашей границы на расстоянии до 30-40 км, обеспечивать уничтожение тех нефтяных баз или логистических путей, которые расположены также вблизи наших границ. Мы сможем уничтожать скопления военной техники на базах развертывания, прежде чем они выходят в боевой порядок. То есть нам это крайне необходимо, и я думаю, что эта оперативная неотложная потребность понятна для американцев и европейцев, потому что эти предложения мы уже неоднократно выдвигали.

И поэтому, если Виктория Нуланд говорит, что у нас есть РСЗО, я думаю, что это первый шаг к тому, что у нас будут и ATACMS. А когда британский заместитель министра обороны говорит о том, что у нас есть все права использования зарубежного оружия, в том числе и по российской территории, потому что она бьет по нашим объектам, не останавливаясь ни перед чем, я думаю, что это так же дополнительные базовые, легитимные основания, которые создают нормальную основу для расширения спектра вооружений, которые получит Украина, в том числе и по программе ленд-лиза, и на основании двусторонних программ, реализуемых между странами НАТО и Украиной.

Есть целая линейка разных ракет, которые могут иметь разную дальность и разную точность. Есть показатели ракет 250 км с точностью до 10 м, вероятностное отклонение от точки попадания – это очень хорошо, потому что 10 м у такой ракеты и 120 м у той же Точки-У, которую мы используем. Но надеемся, что сейчас на нашей стороне будет и технология, и удача, и помощь Бога. Потому что, когда мы с помощью Точки-У с таким большим отклонением смогли попасть в десантный российский корабль, я думаю, что это можно записывать в любые исторические книги, описывающие то или иное боевое событие.

— Высокоточный американский снаряд Excalibur. Были сообщения, что нам передали их определенное количество, а также гаубиц, которые могут ими стрелять. Насколько это может изменить ход боевых действий в Украине?

— Артиллерия – это оружие, уничтожающее цель снарядами. Но чтобы снаряд попал в какую-то определенную цель, нужно выпустить их значительное количество. В частности, типичный расчет предусматривает, что для уничтожения целей типа танка или закрытого сооружения на расстоянии 20 км нужно выстрелять из одной пушки 560 боеприпасов.

Если там будет батарея – 3 или 4 пушки, – то мы делим 560 на каждую, и все равно получаем достаточно значительное количество боеприпасов, которое нужно выстрелять. Это занимает время, создает напряжение на логистику, риски для подразделения, осуществляющего такую ​​огневую задачу, потому что по нему сейчас будут прилетать вражеские снаряды.

Итак, имеем: типичная цель — 560 снарядов и время для выполнения этой боевой задачи. И теперь мы берем снаряд Excalibur, который, с одной стороны, имеет дальность до 40 км в выполнении средней типовой задачи, и снаряд имеет вероятность уничтожения отдельно стоящей цели с вероятностью 0,9. Выстреливая два снаряда, мы, условно говоря, гарантированно уничтожаем эту цель.

Это значит, что мы выполняем задание искусственным товаром, потому что он дорогой, но мы гарантированно его выполняем, и выполняем быстро. Так вот, поставка снарядов Excalibur для украинской армии, для ведения конрбатарейной борьбы будет очень хорошим вспомогательным или даже основным вариантом при решении отдельных задач контрбатарейной борьбы.

Но Excalibur могут стрелять только гаубицы, которые имеют автоматизированную систему управления в составе самого оружия. Практически можно будет стрелять непосредственно немецкой гаубицей PzH-2000, шведским Арчером, французской гаубицей и американскими гаубицами М777 в версии А2, в зависимости от того, какую версию мы получим.

Потому что некоторые образцы обладают автоматизированной системой управления. То есть фактически все современные гаубицы, перечисленные в перечне поставок, могут использовать боеприпас Excalibur.

— Насколько достаточными вы эти поставки считаете сейчас?

— На этом этапе, если все поставки, задекларированные по артиллерии большого калибра, будут выполнены, то фактически мы сможем сформировать, к примеру, пять отдельных артиллерийских бригад дополнительно. Это фактически столько же, сколько у нас было перед началом войны в 2014 году.

Условно говоря, у нас до войны, по открытым данным, было 130 гаубиц Мста-Б, которые могли использовать боеприпасы калибра 152 мм. То есть Мста-Б – 130 единиц. Теперь мы только от американцев получим около 90 гаубиц М777 калибра 155 мм с полным оборудованием — с тягачами и, главное, с боеприпасами. Потому что на самом деле мы сейчас бережно используем боеприпасы 152.

Они есть очень разные, под каждый образец были нюансы с их созданием во времена СССР. Но в отличие от россиян, которые боеприпасов не жалеют. И теперь мы получим более мощные пушки с большей дальностью, с большей мощностью и с достаточным количеством боеприпасов.

Так что мы не только выходим на определенный паритет по мощности, а и по дальности, точности и реализации отдельных тактических приемов на поле боя. В частности, с тем же Excalibur мы выходим на тот уровень, который россиянам просто не по силам будет ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

— Насколько у нас сейчас большая потребность в легкой бронетехнике? Правильно ли я понимаю, что в ситуации украинской маневренной обороны более важно даже не вооружение этой легкой бронетехники, а собственно обеспечение мобильности подразделений с броневой защитой, чтобы они могли вовремя доехать до определенной точки?

— Когда мы говорим о легкой бронетехнике, то у нас действительно есть необходимость для замены тех образцов, которые выпали на поле боя, и для бригад или подразделений, которые формируются. Помните сложные истории, как долго мы искали БМП-1 или БМП-2 в Чехии перед этой фазой войны? БМП в частности, их мало.

Но машины, которые могут передвигаться на гусеницах по полю боя, как тот же МТЛБ, нам очень нужны. Так вот, когда нам поставляются образцы М113, меня это вполне устраивает. Когда нам говорят, почему М113, а не БМП Bradley, скажу такую ​​фразу, что у нас есть потребность, голод, жажда, и нам дают хлеб, который нам очень нужен, а кто-то говорит: почему хлеб без масла? Так вот, сейчас такой момент.

— Можем ли мы рассчитывать еще на расширение перечня стран, поставляющих нам тяжелое вооружение?

— Мы сейчас почему-то зациклились только на тяжелом вооружении, на артиллерии. У нас не удовлетворены потребности в противовоздушной обороне. Европейские страны и Соединенные Штаты действительно находятся в определенных ограничениях.

В частности, комплексы Patriot передавать долго, это отдельный военно-политический вопрос. Образцов современного европейского оружия в области ПВО у европейских стран на сегодняшний день просто нет, его нужно делать. И это тоже год, два, три при наличии заказа и понятного механизма финансирования таких решений. Хотя в проекте ленд-лиза, может быть, это будет проще.

Япония и Южная Корея, например, имеют собственные образцы систем противовоздушной обороны, особенно Южная Корея. Поэтому я думаю, что эти моменты, связанные с противовоздушной обороной или другими сегментами вооружения, которые имеют большую гибкость и технологичность, чем те образцы, которые мы видим у европейских стран, вполне могли бы быть обсуждены.

Потому что, повторяюсь, кроме пушек, артиллерии, танков, БМП, нам нужно укреплять ПВО. И это могут быть и комплексы зенитно-ракетные разного рода, и отдельная тема авиации.

— Встреча на авиабазе Рамштайн состоялась после того, как стали известны планы по масштабным поставкам Украине тяжелого вооружения. Откроет ли она еще какие-нибудь новые горизонты?

— У нас была историческая встреча министров обороны почти 40 стран. Эти страны и министры обороны были единодушны в том, что готовы оказывать помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. Это исторический факт, которых раньше, я думаю, не было. Это почти как создание коалиции в борьбе с Третьим рейхом, когда Советский Союз, Соединенные Штаты, Британия и 53 страны объединились в формате такой коалиции, чтобы разгромить фашизм.

Сейчас этот фашизм воплотился в лице Путина, российского руководства и действий российского государства. И сейчас весь цивилизованный мир объединяется, чтобы дать системный отпор, где именно Украина находится на переднем крае такой борьбы.

Эта встреча является определенным маркером, но имеет определенные организационные последствия. Это создание рабочей группы, которая раз в месяц будет собираться. Есть специальное уполномоченное лицо, определенное Пентагоном, которое будет заниматься интегральными задачами по согласованию всех процессов предоставления военной помощи Украине из всех стран в максимально быстрые сроки с учетом максимальных пожеланий украинской стороны, и поиском финансовых механизмов решения текущих вопросов.

То есть у нас есть политическая декларация на уровне всего мира и создание механизмов, которые действительно эти слова переводят в реальный механизм удовлетворения реальных потребностей и создания действительно мощного механизма военной защиты от российской агрессии. И защиты, и потом, в перспективе, полного разгрома.