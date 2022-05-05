Президент Федеральной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в рамках которого наладили свое общение и избавились от всех негативных моментов в отношениях из прошлого.

О разговоре сообщили как в пресс-центре Федерального президента Германии, так и сам президент Зеленский в Twitter.

В ходе беседы немецкий лидер выразил солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Он заявил, что ФРГ изначально выступала с поддержкой Украины как финансовым путем, так экономическим и военным, когда это касалось украинской обороны.

— Оба президента охарактеризовали разговор как “очень важный и очень хороший”. Раздражение из прошлого исчезло. Оба президента согласились поддерживать тесные контакты, — говорится в сообщении канцелярии президента ФРГ.

В то же время президент Украины сообщил, что провел “добрый, конструктивный и очень важный разговор” с президентом Германии.

Во время разговора президентов Владимир Зеленский пригласил президента Штайнмайера и канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Украину, сообщило издание AFP.

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Этому предшествовал дипломатический скандал, когда президент Штайнмайер намеревался совершить визит в украинскую столицу, но Киев отказал, как сообщалось в прессе, из-за тесных контактов немецкого лидера с президентом Российской Федерации.

Другой причиной недоразумений называли некоторые пророссийские заявления и действия президента ФРГ в прошлом.

Даже когда лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц посетил Украину на этой неделе, Олаф Шольц сказал, что не хочет приезжать туда до тех пор, пока не будут улажены разногласия Киева с его коллегой-социал-демократом Штайнмайером.

Источники: Владимир Зеленский, Der Bundespraesident, AFP

Фото: Der Bundespraesident