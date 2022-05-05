Президент Федеральної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, в рамках якої налагодили своє спілкування та позбулись усіх негативних моментів у відносинах з минулого.

Про розмову повідомили як у пресцентрі Федерального президента Німеччини, так і сам президент Зеленський у Twitter.

Під час розмови німецький лідер висловив солідарність, повагу та підтримку мужній боротьбі народу України проти російських окупантів.

Він заявив, що ФРН із самого початку виступала з підтримкою України як фінансовим шляхом, так економічним і військовим, коли це стосувалось української оборони.

– Обидва президенти охарактеризували розмову як “дуже важливу і дуже хорошу”. Роздратування з минулого зникли. Обидва президенти погодилися підтримувати тісні контакти, – йдеться у повідомленні канцелярії президента ФРН.

Водночас президент України повідомив, що провів “добру, конструктивну та дуже важливу розмову” з президентом Німеччини.

Під час розмови президентів, Володимир Зеленський запросив президента Штайнмаєра та канцлера ФРН Олафа Шольца здійснити візит до України, повідомило видання AFP.

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Цьому передував дипломатичний скандал, коли президент Штайнмаєр мав намір здійснити візит до української столиці, але Київ відмовив, як повідомлялось у пресі, через тісні контакти німецького лідера з президентом Російської Федерації.

Іншою причиною непорозумінь називали деякі проросійські заяви та дії президента ФРН у минулому.

Навіть коли лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц відвідав Україну цього тижня, Олаф Шольц сказав, що не хоче приїжджати туди доти, доки не будуть улагоджені розбіжності Києва з його колегою-соціал-демократом, президентом Штайнмаєром.

Джерела: Володимир Зеленський, Der Bundespraesident, AFP

Фото: Der Bundespraesident