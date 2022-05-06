Сегодня около 11.00 оккупанты активно применили авиацию и артиллерию по Гуляйполю Запорожской области. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова.

Также оккупанты наносят ракетные и авиаудары. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что ранее на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел. Но российские захватчики оказывали огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 72 дня. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам.

Так, противник обстреливает из реактивной и ствольной артиллерии жилые кварталы и пригород Харькова. По информации Генштаба ВСУ, на Попаснянском направлении враг пытается взять под полный контроль город Попасная и возобновить наступление на населенные пункты Лиман и Северск.

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В Мариуполе противник продолжает блокировать подразделения сил обороны в районе Азовстали. В отдельных районах, при поддержке авиации, оккупанты пытаются взять под контроль территории завода. Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.