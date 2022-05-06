На 72-е сутки российские оккупанты не прекращают наступление на Востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Карта боевых действий в Украине на 06.05.2022

На Волынском и Полесском направлениях враг активности не проявлял. А в вооруженных силах Беларуси идет проверка боевой готовности сил реагирования.

В приграничных районах Украины – на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей – российская армия сосредоточила незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

Противник продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале, по предварительным данным, находится до 300 раненых.

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Враг продолжает разведку в воздухе.

В Донецком и Таврическом направлениях российская армия продолжает вести активные боевые действия. На Лиманском направлении оккупанты постоянно обстреливают позиции наших воинов.

На Попаснянском направлении враг пытается взять под полный контроль город Попасная и возобновить наступление на населенные пункты Лиман и Северск.

В Мариуполе противник продолжает блокировать подразделения сил обороны в районе Азовстали. В отдельных районах, при поддержке авиации, оккупанты пытаются взять под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи.

На севере Херсонской и Николаевской областей враг постоянно обстреливает вышедший из населенных пунктов.

Оккупанты проводили воздушную разведку в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

За предыдущие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 15 воздушных целей: 14 беспилотных летательных аппаратов Орлан и один самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей наши защитники отбили 11 атак врага, уничтожили восемь танков, 11 единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 72-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW