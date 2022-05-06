Сьогодні близько 11.00 окупанти активно застосували авіацію та артилерію по Гуляйполю Запорізької області. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова.

Також окупанти завдають ракетні та авіаудари. Про це повідомили у Запорізькй обласній військовій адміністрації.

Водночас у відомстві наголосили, що раніше на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів. Але російські загарбники здійснювали вогневий вплив, щоб обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 72 дні. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах.

Так, противник обстрілює з реактивної та ствольної артилерії житлові квартали та передмістя Харкова. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Попаснянському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Попасна та відновити наступ на населені пункти Лиман та Сіверськ.

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У Маріуполі ворог продовжує блокувати підрозділи сил оборони в районі Азовсталі. В окремих районах, за підтримки авіації, окупанти намагаються взяти під контроль території заводу. Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.