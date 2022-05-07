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Факты / Украина

Оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Одесскому району — сработала система ПВО

Маліновська Ангеліна Редактор сайта
Ракета

6 мая враг в очередной раз обстрелял Одессу, но от последствий падения ракеты город спасла ПВО.

Об этом сообщил спикер военной администрации региона Сергей Братчук.

— Сегодняшний обстрел, который состоялся, имел бы большие последствия, если бы не наши силы ПВО. За что им благодарны, — заявил Братчук.

Кроме того, глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что комендантский час 9 мая будет действовать по всей территории области с 22.00 8 мая до 5.00 10 мая.

Также он сообщил, что оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Одесскому району. В результате обстрела погибших и пострадавших нет.

Напомним, что во время ракетных обстрелов Одессы 2 мая пострадали члены одной семьи.

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