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Факти / Україна

Окупанти здійснили удар двома ракетами по Одеському району – спрацювала система ППО

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
Ракета

6 травня ворог вкотре обстріляв Одесу, але від наслідків падіння ракети місто врятувало ППО.

Про це повідомив речник військової адміністрації регіону Сергій Братчук.

– Сьогоднішній обстріл, який відбувся, мав би більші наслідки, якби не наші сили ППО. За що їм вдячні, – заявив Братчук.

Крім того, голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що комендантська година 9 травня діятиме по всій території області з 22.00 8 травня до 5.00 10 травня.

Також він повідомив, що окупанти завдали удару двома ракетами по Одеському району. Внаслідок обстрілу загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу Одеси 2 травня постраждали члени однієї родини.

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