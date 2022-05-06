Украинское сопротивление на Азовстали срывает планы РФ на Донбассе – разведка Британии

Российские силы в Мариуполе второй день продолжают наземный штурм Азовстали и хотят добиться символического успеха к 9 мая, но получают отпор и несут потери.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Российские силы в Мариуполе второй день продолжают наземный штурм сталелитейного завода Азовсталь, несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться только заблокировать его.

Новые усилия России по захвату Азовстали и завершению захвата Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

Эти усилия стоили России личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается в Азовстали, российские потери будут продолжать увеличиваться и срывать их оперативные планы на юге Донбасса.