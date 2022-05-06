В Пентагоне считают, что Беларусь пока не проявляет признаков того, чтобы воевать в Украине.

Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США Джон Кирби.

По его словам, сейчас в Беларуси проходят учения. Хотя сами военные учения Кирби отказался комментировать.

— Нет признаков того, что у Беларуси есть намерения… принять активное участие в войне в Украине. Мы пока не увидели признаков того, что они планируют или намереваются напрямую участвовать в войне на Украине, — сказал Джон Кирби.

Также в Пентагоне прокомментировали ситуацию в Мариуполе.

— Мы до сих пор видим Мариуполь в осаде, город подвергается авиабомбардировкам. Мы по-прежнему считаем, что украинские солдаты все еще находятся на заводе Азовсталь. И они до сих пор сопротивляются, — сказал Джон Кирби.

Что касается численности российских подразделений в Мариуполе, то представитель Пентагона заявил, что большая часть российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, ушли и двинулись на север от Мариуполя.

— Небольшое количество, примерно эквивалентное паре батальонных тактических групп, в настоящее время все еще находится в Мариуполе и его окрестностях, — сказал Кирби.

Он отметил, что Россия в основном действует через авиаудары по Мариуполю и его окрестностям и, конечно же, по Азовстали.

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Ранее в британской разведке сообщили, что военные учения в Беларуси Россия может использовать для сдерживания украинских подразделений на севере, не позволяя им участвовать в битве за Донбасс.

Польша по состоянию на 4 мая построила на границе с Беларусью 50 км стены.

Источник: Пентагон