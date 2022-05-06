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Факти / Україна

Український опір на Азовсталі зриває плани РФ на Донбасі – розвідка Британії

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Український опір на Азовсталі зриває плани РФ на Донбасі – розвідка Британії

Російські сили в Маріуполі другий день продовжують наземний штурм Азовсталі і хочуть досягти символічного успіху до 9 травня, але отримують відсіч і зазнають втрат.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Російські сили в Маріуполі другий день продовжують наземний штурм сталеливарного заводу Азовсталь, незважаючи на заяви Росії про те, що вони прагнутимуть лише заблокувати його.

Нові зусилля Росії щодо захоплення Азовсталі та завершення захоплення Маріуполя, ймовірно, пов’язані з майбутніми святкуваннями Дня Перемоги 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні.

Ці зусилля коштували Росії особового складу, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває на Азовсталі, російські втрати продовжуватимуть нарощуватись та зриватимуть їхні оперативні плани на півдні Донбасу.

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Фото: Depositphotos

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