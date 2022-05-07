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Факти / Україна

Росіяни підірвали три мости в Харківській області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
вибух

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки Харківської області окупаційні війська підірвали три автомобільні мости.

Про це 7 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, до таких дій російські загарбники вдалися, щоб уповільнити контрнаступальні дії підрозділів Сил оборони.

Станом на 7 травня ворог не припиняє відкривати вогонь із артилерії по населених пунктах у районі Харкова.

На Ізюмському напрямку армія РФ розвідує позиції Збройних сил України, застосовуючи безпілотник.

Нагадаємо, що

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 73-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Фото: Depositphotos

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