Росіяни підірвали три мости в Харківській області

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки Харківської області окупаційні війська підірвали три автомобільні мости.
Про це 7 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними української сторони, до таких дій російські загарбники вдалися, щоб уповільнити контрнаступальні дії підрозділів Сил оборони.
Станом на 7 травня ворог не припиняє відкривати вогонь із артилерії по населених пунктах у районі Харкова.
На Ізюмському напрямку армія РФ розвідує позиції Збройних сил України, застосовуючи безпілотник.
Нагадаємо, що
Повномасштабна війна в Україні триває вже 73-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ