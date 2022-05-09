США приостанавливают действие 232 пошлин на сталь из Украины на год

Администрация Байдена решила приостановить действие 232 пошлин на украинскую сталь на год. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил американский Минторг.

– Сегодня министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что временно, на год, приостановит действие 232 пошлин на сталь из Украины, – сказано в сообщении министерства.

Кроме того отмечается, что данные меры должны позволить “поддержать одну из ключевых украинских сфер промышленности”.

Минторг США подчеркнул, что металлургические заводы играют очень важную роль как во время войны, так и после нее, во время восстановления страны.

Кроме того, сообщается, что каждое 13-е хорошо оплачиваемое место в Украине создано в металлургии.

Сообщается, что некоторые металлургические заводы в Украине, несмотря на военные действия, возобновляют производство, а также – предоставляют убежище и еду для работников.

– Ряд крупнейших металлургических общин Украины больше всего пострадал от путинского варварства, а металлургический завод в Мариуполе стал продолжительным символом преданности Украины сопротивлению российской агрессии, – сказано в заявлении.

Минторг США добавил, что металлурги являются одними из самых выносливых в мире, “живут ли они в Янгстауне, или в Мариуполе”.

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– Мы не можем просто восхищаться выносливостью и духом украинского народа – мы должны их поддержать и поддержать одну из важнейших отраслей для экономического благосостояния Украины. Чтобы металлургические заводы продолжали экономически обеспечивать украинский народ, они должны иметь возможность экспортировать сталь, – заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Тем временем министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что речь идет о приостановлении действия 25% пошлин, введенных администрацией Трампа в 2018 году.

– Отмена этих пошлин будет поворотным моментом в торговых отношениях между Украиной и США, – заявила украинская чиновница у себя в Facebook.

Ранее Европейская Комиссия также объявила о планах отменить все импортные пошлины на украинский экспорт в ЕС на один год, а также – о решении временно отменить все антидемпинговые меры против украинской стали.

– Еще никогда ЕС не вводил такие меры по либерализации торговли, беспрецедентные по масштабу: предоставление Украине нулевого тарифа, нулевых требований по квоте доступа к рынку ЕС, – отмечал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Сообщалось, что меры коснутся как промышленных, так и сельскохозяйственных товаров.