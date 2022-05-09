Запасы истощены, их будет тяжело заменить: британская разведка о высокоточных боеприпасах РФ

В начале полномасштабного вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары.

Но поскольку война длится дольше, чем рассчитывали в РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, возможно, сильно истощены. Об этом сообщает британская разведка, отмечая, что из-за такой ситуации Россия вынуждена использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы.

Они менее надежны и менее точны, а еще легче перехватываются. По информации разведки, России, вероятнее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие.

Также в британской разведке добавили, что вторжение в Украину показало недостатки России в способности наносить крупномасштабные высокоточные удары.

— Россия нанесла по украинским городам и поселкам интенсивные и невыборочные бомбардировки, почти не принимая во внимание жертвы среди гражданского населения, — объяснили в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZS4aYLi4O3 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 9, 2022

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на 75-е сутки Россия продолжает наступление на Восточном фронте. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.