Запасы истощены, их будет тяжело заменить: британская разведка о высокоточных боеприпасах РФ

В начале полномасштабного вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары.
Но поскольку война длится дольше, чем рассчитывали в РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, возможно, сильно истощены. Об этом сообщает британская разведка, отмечая, что из-за такой ситуации Россия вынуждена использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы.
Они менее надежны и менее точны, а еще легче перехватываются. По информации разведки, России, вероятнее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие.
Также в британской разведке добавили, что вторжение в Украину показало недостатки России в способности наносить крупномасштабные высокоточные удары.
— Россия нанесла по украинским городам и поселкам интенсивные и невыборочные бомбардировки, почти не принимая во внимание жертвы среди гражданского населения, — объяснили в ведомстве.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 May 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZS4aYLi4O3
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9AdJqkOLMg
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 9, 2022
Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на 75-е сутки Россия продолжает наступление на Восточном фронте. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.