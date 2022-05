Запасы истощены, их будет тяжело заменить: британская разведка о высокоточных боеприпасах РФ

В начале полномасштабного вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары.

Но поскольку война длится дольше, чем рассчитывали в РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, возможно, сильно истощены. Об этом сообщает британская разведка, отмечая, что из-за такой ситуации Россия вынуждена использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы.

Они менее надежны и менее точны, а еще легче перехватываются. По информации разведки, России, вероятнее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие.

Также в британской разведке добавили, что вторжение в Украину показало недостатки России в способности наносить крупномасштабные высокоточные удары.

