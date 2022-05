Запаси виснажені, їх буде важко замінити: британська розвідка про високоточні боєприпаси РФ

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точкові удари.

Але оскільки війна триває довше, ніж розраховували в РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірні, сильно виснажені. Про це повідомляє британська розвідка, зазначаючи, що через таку ситиуацію Росія вимушена використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси.

Вони є менш надійними та менш точними, а ще легше перехоплюються. За інформацією розвідки, Росії, найімовірніше, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю.

Також у британській розвідці додали, що вторгнення в Україну показало недоліки Росії у здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів.

