Запаси виснажені, їх буде важко замінити: британська розвідка про високоточні боєприпаси РФ

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точкові удари.
Але оскільки війна триває довше, ніж розраховували в РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірні, сильно виснажені. Про це повідомляє британська розвідка, зазначаючи, що через таку ситиуацію Росія вимушена використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси.
Вони є менш надійними та менш точними, а ще легше перехоплюються. За інформацією розвідки, Росії, найімовірніше, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю.
Також у британській розвідці додали, що вторгнення в Україну показало недоліки Росії у здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів.
– Росія завдала по українських містах та селищах інтенсивних та невибіркових бомбардувань, майже не беручи до уваги жертви серед цивільного населення, – пояснили у відомстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZS4aYLi4O3
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9AdJqkOLMg
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 9, 2022
Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 75-ту добу Росія продовжує наступ на Східному фронті. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.