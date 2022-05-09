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Факти / Україна

Запаси виснажені, їх буде важко замінити: британська розвідка про високоточні боєприпаси РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Запаси виснажені, їх буде важко замінити: британська розвідка про високоточні боєприпаси РФ

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точкові удари.

Але оскільки війна триває довше, ніж розраховували в РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірні, сильно виснажені. Про це повідомляє британська розвідка, зазначаючи, що через таку ситиуацію Росія вимушена використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси.

Вони є менш надійними та менш точними, а ще легше перехоплюються. За інформацією розвідки, Росії, найімовірніше, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю.

Також у британській розвідці додали, що вторгнення в Україну показало недоліки Росії у здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів.

– Росія завдала по українських містах та селищах інтенсивних та невибіркових бомбардувань, майже не беручи до уваги жертви серед цивільного населення, – пояснили у відомстві.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 75-ту добу Росія продовжує наступ на Східному фронті. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зараз дивляться

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони

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