Для ремонта техники: оккупанты хотят запустить цеха завода Ильича в Мариуполе

В Мариуполе на металлургическом комбинате им. Ильича российские оккупанты собираются запустить ремонтную базу для своей военной техники.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, захватчики призывают работников завода явиться в помещение Никополь-провиданса 12 мая.

— Однако о полноценном запуске завода речь не идет по многим причинам. Фактически оккупанты собираются сделать на заводе ММК им. Ильича ремонтные цеха для танков и БТРов. Но снова проблема – кадры. Для того и собирают людей, – объяснил Андрющенко.

Сегодня на брифинге представитель Минобороны США сообщил, что, по мнению Пентагона, санкции сильно повлияли на российскую оборонную промышленность.

Поэтому у России проблемы с запасами высокоточных боеприпасов и с заменой высокоточного оружия. В Пентагоне считают, что именно санкции сильно повлияли на способность российской армии пополнять запасы.

Между тем британская разведка сообщает: поскольку война длится дольше, чем рассчитывали в РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены. Поэтому Россия вынуждена использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы.