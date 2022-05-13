На Донецком направлении противник пытается взять под контроль Рубежное. Также враг продолжает наносить авиаудары по Мариуполю и заводу Азовсталь. Продолжаются артобстрелы в Новопавловском и Запорожском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 13.05.2022
На Харьковском направлении враг сосредоточился на недопущении продвижения наших вооруженных сил в районе населенного пункта Веселое.
На Лиманском направлении враг хочет закрепиться в районе Александровки. На Кураховском направлении оккупанты наступали в направлении Марьинки.
На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных обстреливали ВСУ из ствольной артиллерии и минометов в районах Александровки, Таврийского, Котлярева, Ганновки и Осокоровки.
Потери РФ на 13 мая 2022 года:
ВСУ ликвидировали уже около 26 900 российских оккупантов, из них 250 – за минувшие сутки.
- танки – 1 205 (+10);
- боевые бронированные машины – 2 900 (+27);
- артиллерийские системы – 542 (+8);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 193 (+2);
- средства ПВО – 88 (+1);
- самолеты – 200 (+1);
- вертолеты – 162 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);
- крылатые ракеты – 95 (+1);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 042 (+23);
- специальная техника – 41.
По состоянию на 13 мая война в Украине длится уже 79 сутки.
На интерактивной карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас опасность вражеского ракетного удара.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Фото: Генштаб ЗСУ