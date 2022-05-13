На Донецком направлении противник пытается взять под контроль Рубежное. Также враг продолжает наносить авиаудары по Мариуполю и заводу Азовсталь. Продолжаются артобстрелы в Новопавловском и Запорожском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 13.05.2022

На Харьковском направлении враг сосредоточился на недопущении продвижения наших вооруженных сил в районе населенного пункта Веселое.

На Лиманском направлении враг хочет закрепиться в районе Александровки. На Кураховском направлении оккупанты наступали в направлении Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных обстреливали ВСУ из ствольной артиллерии и минометов в районах Александровки, Таврийского, Котлярева, Ганновки и Осокоровки.

Потери РФ на 13 мая 2022 года:

ВСУ ликвидировали уже около 26 900 российских оккупантов, из них 250 – за минувшие сутки.

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танки – 1 205 (+10);

боевые бронированные машины – 2 900 (+27);

артиллерийские системы – 542 (+8);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 193 (+2);

средства ПВО – 88 (+1);

самолеты – 200 (+1);

вертолеты – 162 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);

крылатые ракеты – 95 (+1);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 042 (+23);

специальная техника – 41.

По состоянию на 13 мая война в Украине длится уже 79 сутки.

На интерактивной карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас опасность вражеского ракетного удара.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ