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Факти / Україна

Карта бойових дій на 13.05.2022 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 13.05.2022 – ситуація на фронті

На Донецькому напрямку противник все що намагається взяти під контроль Рубіжне. Також ворог продовжує завдавати авіаударів по Маріуполю та заводу Азовсталь. Продовжуються артобстріли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 13.05.2022

На Харківському напрямку ворог зосередився на недопущенні просування наших збройних сил в районі населеного пункту Веселе.

На Лиманському напрямку ворог хоче закріпитись в районі Олександрівки. На Курахівському напрямку окупанти наступали у напрямку Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних обстрілювали ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів у районах Олександрівки, Таврійського, Котляревого, Ганнівки і Осокорівки.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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Фото: Генштаб ЗСУ

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