На Донецькому напрямку противник все що намагається взяти під контроль Рубіжне. Також ворог продовжує завдавати авіаударів по Маріуполю та заводу Азовсталь. Продовжуються артобстріли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 13.05.2022

На Харківському напрямку ворог зосередився на недопущенні просування наших збройних сил в районі населеного пункту Веселе.

На Лиманському напрямку ворог хоче закріпитись в районі Олександрівки. На Курахівському напрямку окупанти наступали у напрямку Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних обстрілювали ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів у районах Олександрівки, Таврійського, Котляревого, Ганнівки і Осокорівки.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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Фото: Генштаб ЗСУ