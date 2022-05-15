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Факты / Мир

ФРГ осознала, что РФ использует энергоресурсы как оружие у виска европейских стран – Кулеба

Анастасия Гевко, редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Германия стала одним из ведущих европейских стран по вопросу введения эмбарго на энергоресурсы из Российской Федерации.

– Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно, а сейчас, и это нужно отметить, Германия является одним из ведущих государств, действительно “проталкивающих” нефтяное эмбарго, – отметил Кулеба в видеообращении в воскресенье, 15 мая.

По его словам, обсуждается введение эмбарго на газ из РФ и, по данным министра, Германия приняла “принципиальное политическое решение о необходимости отказа от российского газа, поскольку зависимость Германии от него является проблемой”.

– Им нужно немного больше времени на то, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала, что российский газ – это бьющее оружие, которое всегда Россия держит у виска и Украины, и Германии, и любого другого европейского государства, – подчеркнул дипломат.

Однако Кулеба отметил, что в немецком обществе все еще есть ярые противники отказа от российских энергоресурсов и передачи Украине необходимого вооружения, однако “они не являются большинством в этой стране”. 

– Здесь есть с кем работать, чтобы двигаться в правильном направлении, – резюмировал он.

 

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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