Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Германия стала одним из ведущих европейских стран по вопросу введения эмбарго на энергоресурсы из Российской Федерации.

– Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно, а сейчас, и это нужно отметить, Германия является одним из ведущих государств, действительно “проталкивающих” нефтяное эмбарго, – отметил Кулеба в видеообращении в воскресенье, 15 мая.

По его словам, обсуждается введение эмбарго на газ из РФ и, по данным министра, Германия приняла “принципиальное политическое решение о необходимости отказа от российского газа, поскольку зависимость Германии от него является проблемой”.

– Им нужно немного больше времени на то, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала, что российский газ – это бьющее оружие, которое всегда Россия держит у виска и Украины, и Германии, и любого другого европейского государства, – подчеркнул дипломат.

Однако Кулеба отметил, что в немецком обществе все еще есть ярые противники отказа от российских энергоресурсов и передачи Украине необходимого вооружения, однако “они не являются большинством в этой стране”.

– Здесь есть с кем работать, чтобы двигаться в правильном направлении, – резюмировал он.