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Факти / Світ

ФРН усвідомила, що РФ використовує енергоресурси як зброю біля скроні європейських країн – Кулеба

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Німеччина стала однією з провідних європейських країн щодо введення ембарго на енергоресурси з Російської Федерації.

– Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливо, а зараз, і це треба зазначити, Німеччина є однією з провідних держав, яка дійсно “проштовхує” нафтове ембарго, – зазначив Кулеба у відеозверненні в неділю, 15 травня.

За його словами, обговорюється введення ембарго на газ із РФ і, за даними міністра, Німеччина ухвалила “принципове політичне рішення щодо необхідності відмови від російського газу, оскільки залежність Німеччини від нього є проблемою”.

– Їм потрібно трохи більше часу на те, щоби вирішити свої газові питання. Але дуже важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ – це зброя, що б’є, яку завжди Росія тримає біля скроні і України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави, – підкреслив дипломат.

Проте Кулеба зазначив, що в німецькому суспільстві все ще є затяті противники відмови від російських енергоресурсів та передачі Україні необхідного озброєння, проте “вони не є більшістю у цій країні”.

– Тут є з ким працювати, щоб рухатись у правильному напрямку, – резюмував він.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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